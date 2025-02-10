6 علامات في عينيك تكشف عن نقص فيتامينات ضرورية.. احذرها

كتبت- نرمين ضيف الله

نقص بعض الفيتامينات يمكن أن يظهر من خلال علامات في العينين، لذا يجب الانتباه فور ظهور هذه الأعراض.

في التقرير التالي نستعرض أبرز الأعراض التي تظهر على العينين وتشير إلى نقص فيتامينات معينة، وفقًا لموقعي "إكسيبرس" و"هيلث لاين".

1- احمرار العينين

يمكن أن يكون احمرار العينين ناتجًا عن نقص في فيتامين A أو فيتامين B2 (الريبوفلافين)، كما أن فيتامين A مهم لصحة العين ورؤية الضوء الخافت، ونقصه قد يؤدي إلى جفاف العينين واحمرارهما.

ونقص فيتامين A قد يسبب أيضًا العشى الليلي (صعوبة الرؤية في الظلام) ومشاكل في القرنية.

2- حساسية الضوء

تشير حساسية الضوء إلى نقص في فيتامين B2 (الريبوفلافين) أو فيتامين A، كلا الفيتامينين لهما دور في الحفاظ على صحة العين ومنع التهيج الناتج عن الضوء الساطع، والحساسية المفرطة للضوء قد تكون مرتبطة بالتعرض للضوء الساطع أو ظروف الإضاءة القوية.

3- الرؤية الضبابية أو ضعف الرؤية

نقص في فيتامين A يمكن أن يؤدي إلى ضعف الرؤية، خاصة في الإضاءة الخافتة، وفي الحالات المتقدمة من نقص هذا الفيتامين، قد يسبب العشى الليلي.

كما أن فيتامين A مهم لصحة شبكية العين، ويعمل على تحسين الرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

4- ظهور الهالات السوداء تحت العينين

قد تكون الهالات السوداء ناتجة عن نقص فيتامين C وفيتامين K.

فيتامين C مهم في تعزيز صحة الأوعية الدموية، بينما فيتامين K يساعد في تقليل التجاعيد والهالات تحت العينين.

نقص فيتامين C يمكن أن يؤثر على صحة الجلد ويجعله يبدو شاحبًا أو يسبب ظهور الهالات السوداء.

5- جفاف العينين أو الشعور بالحكة المستمرة

نقص في فيتامين A أو فيتامين B6 يمكن أن يسبب جفاف العينين وتهيجًا.

فيتامين A يساعد في الحفاظ على الغشاء المخاطي في العين، بينما فيتامين B6 يعزز الدورة الدموية في المنطقة المحيطة بالعينين.

نقص فيتامين A يؤدي إلى العشى الليلي وجفاف العين، بينما نقص فيتامين B6 قد يسبب تهيجًا وحكة في العين.

6- التهاب العنبية

يسبب نقص "فيتامين د" بالجسم إلى حالة تسمى "التهاب العنبية" وهو تورم في العنبية يشمل القزحية والجسم الهدبي والأوعية الدموية التي تبطن الجزء الخلفي من العين.

كما أنّ هذه المشكلة لها عدد من الأسباب المحتملة، بما في ذلك العدوى، وأمراض الجهاز الهضمي، ومضاعفات ما بعد جراحة العيون، وصدمات العين، والحالات الالتهابية، وأمراض المناعة الذاتية، الحساسية للضوء، رؤية ضبابية وألم واحمرار.

وإذا لاحظت أي من هذه العلامات في عينيك، فمن المهم زيارة الطبيب لفحص مستويات الفيتامينات في الجسم.

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