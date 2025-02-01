هذا ما يفعله تناول الشاي بعد الأكل مباشرة بجسمك- تأثيرات مفاجئة

كتبت- شيماء مرسي

من العادات الشائعة لدى كثيرين تناول الشاي بعد الانتهاء من الطعام مباشرة، إلا أنها تؤدي إلى عواقب صحية سلبية وتمنع الجسم من الاستفادة الكاملة من العناصر الغذائية.

وكشف موقع "onlymyhealth" خطورة تناول الشاي بعد الأكل مباشرة.

صعوبة امتصاص الحديد في الجسم

شرب الشاي مباشرة بعد تناول الطعام قد يتداخل مع امتصاص الجسم للحديد، لذا من الأفضل تجنبه قبل الوجبات وبعدها بنصف ساعة على الأقل.

صعوبة الهضم

الشاي حمضي بطبيعته، لذا فإن تناوله بعد الوجبات مباشرة قد يؤدي إلى صعوبة وعسر الهضم.

مشكلات مرتبطة بالقلب

يجب على الأشخاص المصابين بأمراض القلب تجنب استهلاك الشاي بعد الطعام مباشرة لأنه يزيد من ضغط الدم ويسرع من ضربات القلب، وذلك بفضل احتوائه على الكافيين.

مشكلات متعلقة بمرض السكري

قد يؤدي الكافيين الموجود في الشاي في حدوث اضطراب في مستويات السكر في الدم، لذا ينصح بتجنب تناوله بعد الأكل مباشرة.

التأثير على العناصر الغذائية

القيام بهذه العادة قد يؤثر على امتصاص العناصر المهمة الموجودة في الطعام، كالحديد والكالسيوم، وأيضا يدمر الفائدة المكتسبة من الأطعمة.

مشكلات المعدة

صعوبة امتصاص الحديد بعد تناول الشاي قد تسبب مشكلات عديدة في المعدة والأمعاء والإمساك، وحرقة المعدة.

الوقت المثالي لتناول الشاي

يجب الانتظار لمدة نصف ساعة كحد أدنى لشرب الشاي بعد تناول الطعام، لتجنب تأثيره السلبي على الصحة.

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