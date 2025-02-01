5 طرق للتخلص من آلام الظهر بسرعة

آلام الظهر من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، وقد تتسبب في إزعاج كبير.

إليك بعض الطرق الفعّالة للتخلص من آلام الظهر بسرعة، وفق " فيستي. رو":

أسباب آلام الظهر

ووفقًا للدكتور سيرغي أغابكين، أخصائي إعادة التأهيل، فإن آلام الظهر قد تظهر بشكل مفاجئ. وتتنوع أسبابها بشكل كبير، لذلك من الضروري تحديد السبب والموقع بدقة في كل حالة.

نصائح لتخفيف آلام الظهر:

1. الراحة

الألم هو رد فعل وقائي من الجسم، ويُعتبر إشارة لضرورة التوقف عن النشاط. الخيار الأفضل في هذه الحالة هو الاستلقاء على سطح مستوٍ، ويفضل أن يكون على الأرض.

2. الوضع الأكثر راحة في معظم الحالات هو الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين ووضع وسادة أو دعم أسفل القدمين، أو وضع القدمين على أريكة أو سطح مرتفع قليلًا.

3. استخدام الكمادات الباردة

قد يلجأ البعض إلى استخدام الحرارة عند الشعور بألم حاد، لكن ذلك يمكن أن يكون خطأ في كثير من الحالات، حيث قد يكون الألم ناتجًا عن التهاب.

4. الحرارة قد تزيد الحالة سوءًا، لذا من الأفضل استخدام كمادات باردة. يكفي وضع منشفة مبللة أو كيس يحتوي على ثلج داخل منشفة على مكان الألم لمدة 10-15 دقيقة.

البرودة تساعد على تخفيف الألم والتشنجات العضلية.

5. ممارسة تمارين التمدد الخفيفة

بعض التمارين البسيطة قد تساعد في تخفيف آلام الظهر. مثلًا، يمكنك محاولة تمارين التمدد التي تركز على تقوية العضلات المحيطة بالظهر، مما يساهم في تحسين المرونة والتخفيف من الألم.