لتحسين المزاج ودعم الصحة في الشتاء .. إليك أهم الأطعمة

عادة ما يؤثر فصل الشتاء على الحالة المزاجية، لذا هناك بعض الأطعمة التي تعمل على تقوية جهاز المناعة وتعزيز الحالة المزاجية، وفقًا لما ذكره موقع health.



1- الشوكولا الداكنة

تعزز الشوكولا الداكنة مستويات السيروتونين، أو ما يعرف بهرمون السعادة، وذلك بفضل مكوناتها "التربتوفان" و"الثيوبرومين". وتساعد الشوكولا على تحسين المزاج وتخفيف القلق والشعور بالتعب، وتحسين الانتباه والتركيز، ونوعية النوم، وحتى التحكم بالشهية.

ومع ذلك، يوصي خبراء الصحة بتناولها باعتدال لأنها غنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكر. أيضاً، قد تحتوي بعض الشوكولاتة الداكنة على معادن ثقيلة مثل الرصاص والكادميوم.

2- السمك

تحتوي الأسماك على أحماض أوميغا 3 الدهنية. ومن المعروف أن أسماك السلمون والماكريل والسردين تدعم وظائف الدماغ وتقلل من أعراض الاكتئاب، فهي غني بفيتامين (د)، الذي يساعد على محاربة الكآبة الشتوية عن طريق الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك.

3- البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة تساعد على مقاومة الأمراض الشائعة في الشتاء، فهي غنية بفيتامينات "C" و"A"، بالإضافة إلى أنها من الكربوهيدرات المعقدة وغنية بالألياف، وبالتالي تحافظ على مستويات السكر في الدم، فضلاً عن أنها مليئة بمضادات الأكسدة.



3- الخضروات الورقية

تساعد الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والسلق السويسري على إنتاج السيروتونين، فهي تطلق هرمونات سعيدة وتساعد على تعزيز مزاجك مع الحفاظ على صحتك وحيويتك.



4- البذور والمكسرات

إذا كنت تتوق باستمرار إلى الوجبات الخفيفة أو الطعام خلال فصل الشتاء، فيجب عليك تناول البذور والمكسرات مثل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان، المليئة بالمغنيسيوم، الذي يقلل بدوره من القلق ويحسن مزاجك. تجعلك المكسرات والبذور تشعر بالشبع لساعات طويلة.

5- البيض

يساعد البيض على تعزيز مزاجك والحفاظ على صحتك وحيوتك، لاحتوائه على كمية وفيرة من التربتوفان، الذي يحافظ على مستويات السيرتونين بالجسم، بالإضافة إلى غناه بالمغذيات والبروتين وفيتامين "د" و "ب" وأحماض أمينية ودهنية.









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