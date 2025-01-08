HMPV وكورونا.. تعرف على أوجه التشابه والاختلاف في الأعراض

كتب – سيد متولي

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس الجهاز التنفسي البشري (HMPV) في شمال الصين، وخاصة بين الأطفال، وهو مرض تنفسي من نفس عائلة RSV (فيروس الجهاز التنفسي المخلوي)، وعادة ما يكون له أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، ومع ذلك، فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي في الفئات السكانية المعرضة للخطر مثل الأطفال الصغار أو كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

تم اكتشاف فيروس الجهاز التنفسي البشري لأول مرة في عام 2001 في هولندا، وهو ثاني أكثر الأسباب شيوعًا لالتهابات الجهاز التنفسي عند الأطفال بعد فيروس الجهاز التنفسي المخلوي، وينتشر المرض عادة في المواسم الباردة، كما حث مركز السيطرة على الأمراض في الصين الناس على اتخاذ الاحتياطات فيما يتعلق بالصحة والنظافة، ومع ذلك، فقد استبعد الخبراء إمكانية حدوث جائحة تشبه كوفيد، بحسب timesofindia.

وتشبه أعراض فيروس الجهاز التنفسي البشري أعراض البرد أو الأنفلونزا وهي الحمى والسعال واحتقان الأنف والتعب، في الحالات الشديدة، في الفئات السكانية المعرضة للخطر، يمكن أن يسبب الصفير وضيق التنفس والتنفس السريع.

HMPV مقابل كوفيد

فيروس التهاب الرئة البشري (HMPV) وكوفيد-19، الناجم عن فيروس سارس-كوف-2، كلاهما عدوى تنفسية تشترك في أعراض متداخلة ولكنها تختلف في مسبباتها وشدتها السريرية واستراتيجيات إدارتها.

ينتشر فيروس التهاب الرئة البشري عادة خلال الشتاء والربيع، ويصيب الأطفال وكبار السن والأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة.

على النقيض من ذلك، يُظهر كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا الجديد، انتقالًا على مدار العام متأثرًا بالمتغيرات الناشئة.

في حين أن فيروس الجهاز التنفسي البشري موجود منذ عدة عقود على عكس كوفيد-19 الذي انضم مؤخرًا إلى المعركة، على مر السنين، اكتسب الناس في جميع أنحاء العالم مناعة ضده، كان كوفيد-19 بمثابة كارثة لأنه كان مرضًا جديدًا ولم يكن جسم الإنسان مستعدًا له.

الفرق بين أعراض كوفيد وفيروس HMPV

يمكن أن تسبب كلتا العدوى الحمى والسعال واحتقان الأنف والتهاب الحلق، ومع ذلك، يظهر فيروس الجهاز التنفسي البشري في المقام الأول كأعراض خفيفة تشبه نزلات البرد وقد يؤدي إلى التهاب القصيبات الهوائية أو الالتهاب الرئوي في الفئات السكانية المعرضة للخطر، ويتميز بالصفير وصعوبة التنفس.

من ناحية أخرى، تتراوح أعراض كوفيد-19 من الحالات غير المصحوبة بأعراض إلى الحالات الشديدة مثل الالتهاب الرئوي، الأعراض الجهازية مثل فقدان الشم والتذوق وآلام العضلات واضطرابات الجهاز الهضمي هي أكثر سمات كوفيد-19، وقد تتطور الحالات الشديدة إلى فشل متعدد الأعضاء، وينتشر كلا الفيروسين عبر الرذاذ التنفسي والاتصال بالأسطح الملوثة.

كيفية إدارة كوفيد وفيروس نقص المناعة البشرية

تعتبر التدابير الوقائية مثل نظافة اليدين وارتداء الكمامات فعالة ضد كليهما.

يمكن الوقاية من كوفيد-19 من خلال اللقاحات والعلاجات المضادة للفيروسات، بينما تظل إدارة فيروسات الجهاز التنفسي البشرية داعمة، مع التركيز على تخفيف الأعراض ودعم الجهاز التنفسي للحالات الشديدة.

تؤكد الاختبارات المعملية، مثل تفاعل البوليميراز المتسلسل، تشخيص كلتا العدوى، ومن المهم تشخيصها بشكل صحيح من أجل إدارتها بشكل صحيح.

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