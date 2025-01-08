نصائح مهمة لمرضى الكوليسترول في الشتاء

الشتاء فصل يتطلب اهتمامًا خاصًا بصحة القلب والأوعية الدموية، حيث يميل البعض إلى تقليل النشاط البدني وتناول الأطعمة الغنية بالدهون.

ووفقُا لما ورد عبر صحيفة healthline، من المهم جدًا أن يتبع مرضى الكوليسترول بعض النصائح الهامة للحفاظ على صحتهم خلال هذا الفصل:

الحفاظ على الدفء

الطقس البارد قد يسبب تضيق الأوعية الدموية، مما يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وتجلط الدم، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا، من الضروري ارتداء ملابس دافئة وتجنب التعرض المباشر للبرد الشديد.

ممارسة النشاط البدني بانتظام

على الرغم من برودة الطقس، يجب الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حتى المشي الخفيف داخل المنزل أو ممارسة بعض التمارين الهوائية البسيطة يمكن أن يساعد في تحسين الدورة الدموية وخفض مستويات الكوليسترول الضار.

إذا كان الطقس يسمح، يُفضل ممارسة الرياضة في الهواء الطلق في أوقات الظهيرة عندما تكون الشمس ساطعة.

اتباع نظام غذائي صحي

التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف

تساعد الألياف على خفض الكوليسترول الضار LDL. تشمل مصادر الألياف الجيدة، الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات.

تناول الدهون الصحية

يُفضل تناول الدهون غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات والبذور والأسماك الدهنية مثل السلمون.

الحد من الدهون المشبعة والمتحولة

توجد هذه الدهون في اللحوم الحمراء والمنتجات الألبانية كاملة الدسم والأطعمة المصنعة والمقلية.

التقليل من تناول السكريات والحلويات

الإفراط في تناول السكريات يرفع مستويات الدهون الثلاثية ويخفض الكوليسترول الجيد HDL.

تناول مصادر أوميغا 3

توجد في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين، وتساعد على خفض الكوليسترول وتحسين صحة القلب.

تناول المكسرات باعتدال

تعتبر المكسرات مصدراً جيداً للدهون الصحية والألياف، ولكن يجب تناولها باعتدال لأنها غنية بالسعرات الحرارية.

التقليل من الملح

الإفراط في تناول الملح يرفع ضغط الدم، وهو عامل خطر لأمراض القلب.

شرب الماء بكميات كافية

قد يقل الإحساس بالعطش في الشتاء، ولكن من المهم شرب الماء بكميات كافية للحفاظ على رطوبة الجسم وتسهيل حركة الدورة الدموية.

تجنب التدخين

التدخين يضر بالأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

مراقبة مستويات الكوليسترول بانتظام

من الضروري إجراء فحوصات دورية لمراقبة

مستويات الكوليسترول والتأكد من أنها ضمن المعدل الطبيعي.

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