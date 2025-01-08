هل تناول اللبن يزيد من إفراز المخاط؟

- د ب أ

شاع اعتقاد بين الناس بأن شرب اللبن أثناء الإصابة بنزلات البرد يزيد من حدة الأعراض ويفاقم إفراز المخاط والبلغم. إلا أن باحثين في الولايات المتحدة ينفون صحة هذا الاعتقاد، مؤكدين أنه مجرد شعور ظاهري لدى البعض، وأن اللبن في الواقع لا يزيد من الأعراض المرضية في حالات الإصابة بنزلات البرد.

وتوضح الباحثة جولي بون من مركز "مايو كلينيك" الطبي في الولايات المتحدة قائلة: "اللبن لا يؤدي إلى إفراز البلغم". وتضيف في تصريحات لموقع "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية أنه على الرغم من زيادة كثافة المخاط في حالات عدوى الجهاز التنفسي، فإن هذه العملية لا ترتبط بتناول اللبن.

وتشرح بون أن الشعور الظاهري بزيادة إفراز المخاط عند شرب اللبن يعود إلى تكوّن غشاء مؤقت حول منطقة الفم والحلق نتيجة امتزاج اللبن باللعاب، مما يُعطي إحساساً مؤقتاً بزيادة المخاط والبلغم داخل الجهاز التنفسي، ولكنه ليس زيادة حقيقية في الإفرازات.

وتؤكد الأبحاث العلمية الحديثة عدم وجود ما يدعم فكرة الامتناع عن تناول الألبان أثناء الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، باستثناء حالات حساسية الألبان. بل على العكس، تشير بون إلى أن شرب اللبن قد يكون مفيداً لمن يعانون من البرد أو التهاب الحلق، حيث أن قوام اللبن البارد والناعم يساعد في تخفيف حساسية أنسجة الحلق الملتهبة، كما أن قيمته الغذائية تساهم في تقوية الجسم ومساعدته على مقاومة العدوى.

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