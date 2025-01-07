نوع من الخضار يحارب الأمراض ويحمي الكلى.. فوائده مدهشة

كتبت- نرمين ضيف الله:

السبانخ هي من الخضروات الورقية الداكنة التي تحتوي على كنز من العناصر الغذائية، ما يساعد على حماية الجسم من الأمراض وتعزيز الجهاز الهضمي وحماية الكلى لاحتوائها على الألياف.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ السبانخ مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن منها فيتامين أ وفيتامين سي.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أنها تحتوي على الحديد بنسبة كبيرة، وتساهم في تنشيط الدورة الدموية وزيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم.

وأشارت إلى أن السبانخ تساعد أيضًا في عملية الهضم لاحتوائها على الألياف الغذائية القابلة للذوبان، ولا تشكل أي ضغط على الكلى والكبد لكونها مكونًا غذائيًا سهل الهضم.

وقدمت استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، عدة فوائد أخرى للسبانج تتمثل فيما يلي:

تحسين مخزون الحديد في الجسم.

حماية البشرة من الجفاف.

الوقاية من أمراض القلب.

ترطيب الجسم.

خفض مستوى الكوليسترول الضار.

تعزيز المناعة.

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