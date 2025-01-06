كيف يؤثر التدخين الإلكتروني على المراهقين؟
قد يسهم تناول المراهقين السجائر الإلكترونية في زيادة إدمانهم على عادة التدخين كما أنها تسبب مشكلات صحية خطيرة.
وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية خطورة التدخين الإلكتروني على صحة الشباب:
تلف الحيوانات المنوية:
التدخين الإلكتروني قد يؤدي إلى تلف الجينات في الحيوانات المنوية، ما يزيد من خطر إصابتهم في المستقبل بمشاكل صحية مثل الربو والسمنة.
بطء نمو الدماغ:
النيكوتين في السجائر الإلكترونية قد يؤثر على نمو الدماغ، خاصة لدى الشباب دون 25 عاما، ما قد يؤدي إلى مشكلات في الانتباه والتعلم والمزاج.
تسوس الأسنان:
يؤدي التدخين الإلكتروني إلى جفاف الفم، ما يساهم في نمو البكتيريا الضارة وتطور تسوس الأسنان وأمراض اللثة.
أمراض القلب:
المواد الكيميائية الموجودة فيها قد تضر بالقلب، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.
أمراض الرئة:
التدخين الإلكتروني قد يؤدي إلى مشكلات في التنفس وتلف الرئة، خاصة بين الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية بشكل مفرط.
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