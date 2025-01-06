5 أعراض نفسية لا يجب تجاهلها- تستدعي زيارة الطبيب

تظهر على بعض الأشخاص بعض العلامات النفسية الناجمة عن الضغوطات وصعوبات الحياة اليومية.

وكشفت صحيفة "فيستي" الروسية الأعراض التي يجب الانتباه إليها:

صعوبة التركيز:

يعاني البعض من صعوبة في التركيز على العمل أو أداء المهام أو تذكر أمور بديهية وبسيطة، وقد يكون سبب هذه الأعراض التوتر الشديد والضغوطات النفسية.

فقدان الشغف بالحياة:

يتعرض البعض لأزمات نفسية وعاطفية تجعلهم يفقدون الشغف والرغبة بالحياة والاستمتاع بالأشياء التي كانت تشكل مصدر سعادة لهم، وقد تتطور هذه الحالة إلى عدم الرغبة بممارسة أي هواية أو شيء ممتع، مثل ممارسة الرياضة أو مشاهدة الأفلام أو الالتقاء بالأشخاص المقربين.

مشكلات النوم:

غالبا ما يشير قلة النوم أو النعاس المفرط إلى وجود مشكلات نفسية وعاطفية.

العزلة الاجتماعية:

قد يكون سببها أزمة نفسية ناتجة عن القلق الشديد أو صدمة عاطفية معينة.

التوتر والمشكلات العائلية:

تظهر على البعض أعراض الانفعال والتوتر الشديد لأسباب قد لا تكون مفهومة أحيانا، وتسبب هذه الأعراض مشكلات في العلاقات الزوجية أو الأسرية.

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