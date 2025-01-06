لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

5 أعراض نفسية لا يجب تجاهلها- تستدعي زيارة الطبيب

01:00 ص الإثنين 06 يناير 2025

صورة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تظهر على بعض الأشخاص بعض العلامات النفسية الناجمة عن الضغوطات وصعوبات الحياة اليومية.

وكشفت صحيفة "فيستي" الروسية الأعراض التي يجب الانتباه إليها:

صعوبة التركيز:

يعاني البعض من صعوبة في التركيز على العمل أو أداء المهام أو تذكر أمور بديهية وبسيطة، وقد يكون سبب هذه الأعراض التوتر الشديد والضغوطات النفسية.

فقدان الشغف بالحياة:

يتعرض البعض لأزمات نفسية وعاطفية تجعلهم يفقدون الشغف والرغبة بالحياة والاستمتاع بالأشياء التي كانت تشكل مصدر سعادة لهم، وقد تتطور هذه الحالة إلى عدم الرغبة بممارسة أي هواية أو شيء ممتع، مثل ممارسة الرياضة أو مشاهدة الأفلام أو الالتقاء بالأشخاص المقربين.

مشكلات النوم:

غالبا ما يشير قلة النوم أو النعاس المفرط إلى وجود مشكلات نفسية وعاطفية.

العزلة الاجتماعية:

قد يكون سببها أزمة نفسية ناتجة عن القلق الشديد أو صدمة عاطفية معينة.

التوتر والمشكلات العائلية:

تظهر على البعض أعراض الانفعال والتوتر الشديد لأسباب قد لا تكون مفهومة أحيانا، وتسبب هذه الأعراض مشكلات في العلاقات الزوجية أو الأسرية.

اقرأ أيضا:

4 أطعمة تسبب ارتفاع الكوليسترول والضغط معا- لا تأكلها في الليل

لن تتخيل ما تفعله مرقة الدجاج بجسمك.. مفاجأة

والد عريس يستأجر طائرة خاصة لإلقاء النقود فوق منزل عروس نجله (فيديو)

5 أبراج فلكية محظوظة في 2025.. الكوارث والحسد بعيدين عنها

"مفيهاش كهرباء".. قرية هندية تعيش حياة بدائية بلا خدمات

أعراض نفسية لا يجب تجاهلها صعوبة التركيز مشكلات النوم العزلة الاجتماعية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كيف تؤثر الأمعاء على الحالة المزاجية؟

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟