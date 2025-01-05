ما تأثير التفاح والفطر المشوي على الأمعاء؟

كشفت طبيبة الباطنة يلينا أوستينوفا أن التفاح والفطر المشوي قد يسهم في صحة الأمعاء الغليظة.

وأوضحت يلينا أنه خلال عملية شوي التفاح يرتفع مستوى البكتين فيها والألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء، ما يحسن صحة الأمعاء الملتهبة، وفقا لموقع "Gazeta.Ru"

كما يساعد البكتين على إزالة المواد الضارة من الجسم، ويحسن وظيفة الأمعاء ويساعد على مكافحة الإمساك.

كما أن التفاح المشوي خصائص ماصة لذلك يمكن أن يسهم بصورة غير مباشرة في إنقاص الوزن.

وفطر جاريقون يحتوي على ألياف الفطر، التي لا يمتصها الجهاز الهضمي تقريبا وتمر عبر الأمعاء الغليظة.

وتعمل ألياف الفطر كمادة ماصة، حيث تمتص المواد الضارة وتزيلها من الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، لا يحتوي الفطر على أي سعرات حرارية تقريبا، ما يجعله مثاليا لفقدان الوزن. كما أن الفطر لا يحتوي على الدهون والكربوهيدرات".

ووفقا لها، يساعد هذا الفطر على تحسين توازن ميكروبيوم الأمعاء لأن أليافه هي غذاء للبكتيريا المفيدة. وعموما تناول التفاح المشوي والفطر المشوي بانتظام يحسن وظيفة الأمعاء والحالة الصحية للجسم بصورة عامة.

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