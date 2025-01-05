لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما تأثير التفاح والفطر المشوي على الأمعاء؟

02:17 م الأحد 05 يناير 2025

صورة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشفت طبيبة الباطنة يلينا أوستينوفا أن التفاح والفطر المشوي قد يسهم في صحة الأمعاء الغليظة.

وأوضحت يلينا أنه خلال عملية شوي التفاح يرتفع مستوى البكتين فيها والألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء، ما يحسن صحة الأمعاء الملتهبة، وفقا لموقع "Gazeta.Ru"

كما يساعد البكتين على إزالة المواد الضارة من الجسم، ويحسن وظيفة الأمعاء ويساعد على مكافحة الإمساك.

كما أن التفاح المشوي خصائص ماصة لذلك يمكن أن يسهم بصورة غير مباشرة في إنقاص الوزن.

وفطر جاريقون يحتوي على ألياف الفطر، التي لا يمتصها الجهاز الهضمي تقريبا وتمر عبر الأمعاء الغليظة.

وتعمل ألياف الفطر كمادة ماصة، حيث تمتص المواد الضارة وتزيلها من الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، لا يحتوي الفطر على أي سعرات حرارية تقريبا، ما يجعله مثاليا لفقدان الوزن. كما أن الفطر لا يحتوي على الدهون والكربوهيدرات".

ووفقا لها، يساعد هذا الفطر على تحسين توازن ميكروبيوم الأمعاء لأن أليافه هي غذاء للبكتيريا المفيدة. وعموما تناول التفاح المشوي والفطر المشوي بانتظام يحسن وظيفة الأمعاء والحالة الصحية للجسم بصورة عامة.

اقرأ أيضا:

4 أطعمة تسبب ارتفاع الكوليسترول والضغط معا- لا تأكلها في الليل

لن تتخيل ما تفعله مرقة الدجاج بجسمك.. مفاجأة

والد عريس يستأجر طائرة خاصة لإلقاء النقود فوق منزل عروس نجله (فيديو)

5 أبراج فلكية محظوظة في 2025.. الكوارث والحسد بعيدين عنها

"مفيهاش كهرباء".. قرية هندية تعيش حياة بدائية بلا خدمات

فوائد التفاح المشوي فوائد الفطر المشوي التفاح وصحة الأمعاء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟