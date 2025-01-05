كيف تؤثر الأمعاء على الحالة المزاجية؟

كشف الدكتور رومان مالكوف طبيب الباطنة الروسي أن التوتر والمشاعر السلبية قد يؤثر سلبا على الجهاز الهضمي.

ومن أحد أعراضها حدوث تشنجات في القناة الصفراوية وتعطيل تدفق الصفراء التي تؤدي دورا حاسما في عملية الهضم لأنها تعزز تحلل وامتصاص الدهون وفيتامينات A وD وE وK القابلة للذوبان في الدهون، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

كما يؤدي عدم كفاية تدفق الصفراء إلى شطر غير كامل للدهون، ما يسبب الانتفاخ والشعور بالثقل والإمساك.

بالإضافة إلى ذلك، يقلل نقص الصفراء من امتصاص العناصر المغذية، ما قد يؤدي إلى نقص الفيتامينات والمعادن، وهذا بدوره يمكن أن يسبب أعراض جديدة لاعتلال الصحة ومشكلات أخرى.

فمثلا، يمكن أن يساهم نقص فيتامين D والحديد في الشعور بالتعب وانخفاض الطاقة وحتى الاكتئاب.

كما تسهم المواقف العصيبة وحالات القلق في زيادة البكتيريا المسببة للأمراض والفطريات، مثل المبيضات.

كما يؤثر اختلال توازن الكائنات الحية الدقيقة على تركيب السيروتونين، وهو ناقل عصبي يؤثر في مستوى المزاج.

ويمكن أن تخفي أعراض القولون العصبي الالتهابات الطفيلية. وقد تحتوي الأطباق الشعبية مثل السوشي والأسماك المملحة قليلا على بيوض الديدان الطفيلية عند تحضيرها من منتجات منخفضة الجودة.

كما يمكن أن تدخل الجسم طفيليات الجيارديا والديدان المستديرة وغيرها حتى عن طريق استهلاك الخضار غير المغسولة جيدا أو مع الماء.

وينصح مالكوف لتحسين صحة الأمعاء والحالة النفسية بإضافة مواد تساعد على تدفق الصفراء إلى النظام الغذائي، مثل زيت الزيتون والأفوكادو والخضروات الورقية والمكسرات. كما يمكن أن تساعد تقنيات الاسترخاء، بما فيها التأمل وتقنيات التنفس والعلاج النفسي، في التحكم التوتر والقلق، حيث يساعد التحكم في الحالة العاطفية على تحسين وظيفة الأمعاء.