ماذا يحدث لقلبك عند النوم بجوار الهاتف المحمول؟.. مفاجأة

كتب- أحمد الضبع:

حذّر العديد من الخبراء في مجال الصحة من المخاطر الصحية المرتبطة بالنوم بجوار الهاتف المحمول، لاسيما تأثيره على القلب.

ورغم أن الهاتف المحمول أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، إلا أن إبقاءه بجوار السرير أثناء النوم قد يكون له تبعات صحية غير متوقعة.

وتعليقًا على ذلك، أوضح الدكتور عماد فوزي، استشاري أمراض القلب، أنّ الهاتف المحمول يصدر إشعاعات كهرومغناطيسية تؤثر على الإيقاع الكهربائي للقلب عند التعرض المستمر لها.

وقال "فوزي" لـ"مصراوي" إنّ التأثيرات الناتجة عن هذه الإشعاعات تؤدي إلى اضطراب في ضربات القلب، ما يشكل خطرًا على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية أو لديهم استعداد للإصابة بأمراض القلب.

وأضاف أنّ الدراسات أظهرت أيضًا أن التعرض المستمر للإشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة عن الهواتف المحمولة يؤثر سلبًا على جودة النوم، ويؤدي إلى زيادة مستويات التوتر والإجهاد على القلب خلال فترة الليل.

كما أشار إلى أنّ التعرض للضوء الأزرق المنبعث من شاشة الهاتف يعطل إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، بالإضافة إلى تدهور نوعية الراحة الليلية وزيادة الإجهاد على القلب.

ونصح بضرورة إبعاد الهاتف عن السرير أثناء النوم، واستخدام وضع الطيران أو إيقاف تشغيل المحمول لتقليل تأثير الإشعاعات، واستخدام الساعة التقليدية بدلاً من الهاتف المحمول كمنبه.

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