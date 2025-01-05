إنفلونزا الطيور قد تصبح الوباء الجديد.. احذر هذه الأعراض

كتب – سيد متولي

لا يوجد تأكيد علمي على أن إنفلونزا الطيور ستصبح وباءً في عام 2025، لكن هناك مخاوف من أن الفيروس يمكن أن يتطور إلى وباء بشري إذا، انتشر الفيروس بين الطيور والبشر، وأصبح أكثر عدوانية، أضف إلى ذلك قلة الوعي به، مع ضعف النظم الصحية في بعض الدول.

لكن ماذا نعرف عن أعراض إنفلونزا الطيور وطرق الوقاية؟.

وبحسب موقع Mayo Clinic، فإن إنفلونزا الطيور مرض فيروسي يصيب الطيور، وقد ينتقل إلى البشر في بعض الحالات، عند تعامل الشخص مع الطائر الحامل للفيروس بشكل مباشر.

- أعراض إنفلونزا الطيور:

قد تتشابه بعض أعراض إنفلونزا الطيور مع نزلات البرد الموسمية، وتشمل:

الحمى.

السعال.

الصداع.

ضيق التنفس.

آلام العضلات.

التهاب العينين.

الغثيان والقيء.

الإسهال.

- طرق الوقاية من إنفلونزا الطيور

هناك عدة نصائح يجب الالتزام بها من أجل الوقاية من إنفلونزا الطيور، وهي:

غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام.

ارتداء قناع وملابس واقية عند التعامل مع الحيوانات.

تجنب الاتصال بالطيور المريضة أو الميتة.

الحفاظ على نظافة المكان وتنظيف الأسطح بانتظام.

التطعيم.

- علاج إنفلونزا الطيور

العلاج الدوائي، يمكن أن يشمل مضادات الفيروسات .

الحفاظ على الراحة وتجنب النشاط البدني.

شرب السوائل لمنع الجفاف.

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