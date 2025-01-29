روّق دماغك.. 10 خطوات تخلصك من التفكير الزائد



كتبت - إيناس فودة:

في عالم مليء بالتحديات والضغوط اليومية، يجد الكثيرون أنفسهم في دوامة لا تنتهي من التفكير المستمر. قد يبدو التفكير ظاهريًا أمرًا إيجابيًا؛ فهو جزء أساسي من تحليل المشكلات واتخاذ القرارات، لكن عندما يتحول إلى إفراط ويدخل في دائرة مفرغة، فإنه يصبح عائقًا يؤثر على حياتنا النفسية والجسدية والاجتماعية.

ونصح الاستشاري النفسي ومدرب الحياة، محمد الليثي، في تصريحات لـ"مصراوي" باتباع هذه الخطوات للتغلب على التفكير الزائد:

التعرف على مصدر التفكير الزائد

خصص وقتًا للجلوس مع نفسك وتأمل طبيعة الأفكار التي تسيطر عليك، وهل هي مرتبطة بمواقف معينة، مخاوف مستقبلية، أم ماضٍ لا تستطيع تجاوزه؟ بمجرد تحديد المصدر، يمكنك التعامل معه بوضوح أكبر.

التفريغ الذهني

الكتابة تعد وسيلة فعّالة لتصفية الذهن، قم بكتابة كل ما يدور في بالك على الورق دون حكم أو تنظيم. بعد ذلك، قسّم الأفكار إلى "مهمة" و"غير مهمة"، وركز فقط على ما يمكنك التحكم فيه.

تطبيق قاعدة الـ5 دقائق

اسأل نفسك: "هل هذا الأمر سيؤثر عليّ بعد 5 سنوات؟" إذا كانت الإجابة لا، امنح نفسك 5 دقائق فقط للتفكير، ثم انتقل إلى شيء آخر.

العيش في اللحظة الحالية

مارس تمارين اليقظة الذهنية التي تساعدك على التركيز على اللحظة الحالية بدلًا من القلق بشأن المستقبل أو الماضي، وجرّب التأمل أو تمارين التنفس البسيطة لتهدئة العقل.

تحديد وقت للتفكير

خصص وقتًا معينًا للتفكير العميق بدلًا من السماح لعقلك بالتفكير طوال اليوم. على سبيل المثال، اختر 15 دقيقة يوميًا للتفكر في أمورك بتركيز، ثم امنع نفسك من التفكير خارج هذا الوقت.

إعادة صياغة الأفكار السلبية

عندما تسيطر عليك الأفكار السلبية، جرّب إعادة صياغتها بشكل إيجابي، وبدلًا من التفكير في "لن أستطيع تحقيق ذلك"، قل: "سأبذل قصارى جهدي وسأتعلم من التجربة".

التواصل مع الآخرين

التحدث مع صديق أو شخص تثق به يساعدك على تنظيم أفكارك واكتساب رؤية جديدة.

الانخراط في أنشطة ترفيهية

اشغل وقتك بأنشطة محببة لك، مثل الرياضة، القراءة، أو الهوايات، وهذه الأنشطة تساهم في صرف الانتباه عن التفكير المستمر وتعزيز حالتك المزاجية.

التخلص من الكمالية

التفكير الزائد غالبًا ما يكون نتيجة للسعي وراء الكمال، وتذكر أن الأداء الجيد يكفي، وأن الأخطاء جزء طبيعي من الحياة.

الاستعانة بمدرب حياة

إذا شعرت أن التفكير الزائد يعوقك بشكل مستمر، يمكنك الاستعانة بمدرب

حياة لمساعدتك على وضع استراتيجيات مخصصة تناسب احتياجاتك وتطلعاتك.

واختتم "الليثي" بالقول: "تذكر دائمًا أنك لست أفكارك، بل القائد الذي يوجّهها. اتخذ القرار اليوم للتحرر من قيود التفكير الزائد وامنح نفسك الفرصة للعيش بوعي وطمأنينة".

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