ودّعي حب الشباب.. 10 وصفات طبيعية من مطبخك لبشرة صافية

كتبت- إيناس فودة:

حب الشباب ليس مجرد مشكلة جلدية، بل يؤثر أيضًا على الثقة بالنفس، ومع تزايد الاهتمام بحلول طبيعية وفعّالة، أصبحت الأقنعة الطبيعية واحدة من أكثر الطرق نجاحًا وفعالية لتهدئة البشرة وتقليل ظهور حب الشباب.

وإليكِ 10 وصفات منزلية سهلة التحضير باستخدام مكونات من مطبخك، وفقاً لموقع healthshot:

الشوفان واللبن الزبادي

اخلطي ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان المطحون مع ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي وملعقة صغيرة من العسل.

مقشر الشوفان

اخلطي ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان المطحون ناعمًا مع ملعقة كبيرة من العسل وبضع قطرات من زيت الزيتون، ودلّكي وجهكِ برفق بحركات دائرية لمدة دقيقة إلى دقيقتين، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

الشوفان وزيت شجرة الشاي:

اخلطي ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان المطحون مع ملعقة صغيرة من زيت شجرة الشاي وبضع قطرات من الماء حتى تتكون عجينة، وضعي الخليط على بشرة نظيفة لمدة 10-15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

الشوفان والكركم

امزجي ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان المطحون مع نصف ملعقة صغيرة من الكركم وبضع قطرات من الماء، وضعيه على بشرة نظيفة لمدة 10-15 دقيقة.

الشوفان وعصير الليمون

اخلطي ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان المطحون مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وبضع قطرات من الماء، وطبّقي الخليط على وجه نظيف واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

قناع الشوفان والعسل

امزجي ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان المطحون مع ملعقة كبيرة من العسل وبضع قطرات من الماء، وضعيه على بشرتكِ لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

الشوفان والزبادي

اخلطي ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان المطحون مع ملعقتين كبيرتين من اللبن الزبادي العادي وبضع قطرات من الماء، وضعي القناع لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه.

الشوفان وجل الصبار

امزجي ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان المطحون مع ملعقة كبيرة من جل الصبار وبضع قطرات من الماء، واتركيه على وجه نظيف لمدة 15-20 دقيقة.

الشوفان والشاي الأخضر

حضّري كوباً من الشاي الأخضر، واتركيه ليبرد. اخلطي ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان المطحون مع ملعقتين كبيرتين من الشاي الأخضر، وطبّقي الخليط لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسليه.

حمام الشوفان

أضيفي كوبًا من دقيق الشوفان المطحون ناعمًا إلى حمام فاتر وانقعي الجسم لمدة 20-30 دقيقة.

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