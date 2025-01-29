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18 علامة تحذيرية للإصابة بورم في المخ.. راقب جسدك

04:00 م الأربعاء 29 يناير 2025

ورم في المخ

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كتبت- نورهان ربيع:

الإصابة بالأورام من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان، إذ إنها في كثير من الأحيان تؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم اكتشافها في وقت مبكر، خصوصًا تلك التي تتكون في المخ. اكتشاف الورم في مراحل مبكرة قد يكون سببًا لإنقاذ حياة المريض وشفائه.

لذا في السطور التالية نستعرض الأعراض والعلامات التي تشير إلى وجود ورم في المخ، وفقًا لما ذكره موقع "cancer".

1- صداع قد يزداد سوءًا في الصباح أو مع النشاط.
2- نوبات صرع.
3- غثيان وقيء.
4- تغيرات في الشخصية، التفكير، الذاكرة، والسلوك.
5- صعوبة في التحدث أو فهم الكلمات.
6- حركات غير طبيعية.
7- صعوبة في المشي.
8- ضعف في جانب واحد من الجسم.
9- صعوبة في المهارات الحركية الدقيقة.
10- صعوبة في البلع والأكل.
11- مشاكل في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية، الرؤية المزدوجة، وفقدان الرؤية.
12- مشاكل في السمع.
13- مشاكل في التوازن.
14- نعاس.
15- تعب.
16- خدر في جزء من الجسم.
17- ارتباك.
18- غيبوبة.

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