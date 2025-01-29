لن تتخيل تأثير لحمة الرأس على الكوليسترول والكبد والدماغ.. مفاجأة

كتبت- آلاء نبيل:

لحمة الرأس من الأكلات التقليدية المحببة لدى الكثير من الأشخاص، إلا أنها قد تحمل بعض المخاطر الصحية، خاصة فيما يتعلق بمستويات الكوليسترول والكبد والدماغ.

وقال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن لحمة الرأس تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي ترتبط بزيادة مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

وأضاف "القيعي" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ هذا النوع من الكوليسترول يترسب على جدران الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن تراكم الدهون في الشرايين نتيجة ارتفاع الكوليسترول الضار يؤدي إلى تصلب الشرايين، ما يقلل من تدفق الدم إلى القلب والدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى.

وتابع أن الدهون الزائدة الناتجة عن تناول لحمة الرأس بانتظام قد تتراكم في الكبد، ما يعرض الشخص لخطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، ومع مرور الوقت، قد يؤدي هذا المرض إلى تليف الكبد في الحالات المتقدمة.

وأوضح أن تصلب الشرايين الناتج عن ارتفاع الكوليسترول يزيد من خطر انسداد الشرايين التي تغذي الدماغ، ما قد يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية، كما أن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار بشكل مبالغ فيه يؤثر سلبًا على الذاكرة والوظائف الإدراكية للدماغ.

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