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عادة بين الموظفين في العمل قد تسبب الإصابة بالجلطة القلبية

09:00 م الأحد 26 يناير 2025

عادة بين الموظفين في العمل قد تسبب الإصابة بالجلطة

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كتبت- شيماء مرسي

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر عبر تغريدة له بمنصة "إكس" تويتر سابقا من عادة شائعة بين الموظفين في العمل قد تسبب الإصابة بالجلطة القلبية.

وأضاف استشاري أمراض القلب: "النقاشات الحادة أثناء العمل قد يؤدي إلى الإصابة بالجلطة القلبية".

وأوضح النمر: "الأشخاص الأكثر عرضة لجلطة القلب هم كبار السن فوق الـ 50، ومرضى الأمراض المزمنة مثل السكري، والضغط، والكوليسترول المرتفع، والقلب، بالإضافة إلى المدخنين والأشخاص الذين يتسمون بالحساسية".

وكشف موقع "مايو كلينيك" أبرز أعراض جلطة القلب:

-ألم الصدر.

-الشعور بألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحيانا يصل إلى الجزء العلوي من البطن.

-التعرق.

-الإرهاق.

-حرقة المعدة أو عسر الهضم.

-شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة.

-الغثيان.

-ضيق التنفس.

أسباب الجلطة القلبية:

مرض الشريان التاجي هو السبب الرئيسي لمعظم الجلطات القلبية، حيث يتسبب في انسداد الشرايين التي تغذي القلب بترسبات دهنية.

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