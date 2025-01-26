نقص هذه المعادن يسبب الرعشة أثناء النوم- إليك الحل

كتبت- شيماء مرسي

الارتعاشات النومية هي ارتعاشات عضلية مفاجئة تحدث أثناء النوم، وتتسبب في شعور الإنسان بهزة أو إحساس بالسقوط، وبالرغم من ذلك فهي غير ضارة إلا أنها قد تكون مفاجئة وغير مريحة.

وفي هذا الصدد يستعرض "مصراوي" أسباب وأعراض وعلاج أسباب الارتعاشات النومية، بحسب ما كشف موقع "onlymyhealth".

نقص هذه المعادن يسبب الرجفة النومية

قد ترتبط الرجفة النومية أحيانا بنقص التغذية، وقد تحدث عندما يكون جزء من الدماغ لا يزال نشطا بينما تستعد أجزاء أخرى للنوم.

بالإضافة إلى أن عدم الحصول على ما يكفي من الصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم يمكن أن يسبب الرجفة النومية، لأن هذه المعادن مهمة لعمل العضلات ولصحة الجهاز العصبي.

نصائح للتعامل مع الارتعاشات النومية

التأمل قبل النوم:

يساعد التأمل قبل النوم على استرخاء العقل والتركيز ويقلل القلق.

الاسترخاء التدريجي للعضلات (PMR):

شد العضلات ثم إرخائها قد يسهم في التخلص من التوتر المتراكم خلال اليوم.

جدول نوم ثابت:

يسهم الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت يوميا في الحفاظ على انتظام الساعة الداخلية للجسم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تحسين مراحل النوم وتقليل الاضطرابات التي قد تسبب ارتعاشات النوم.

بيئة نوم مريحة:

جعل غرفة النوم مريحة يمكن أن يسهم في منع الأشياء التي قد تؤدي إلى حدوث ارتعاشات النوم، ما يسمح لك بالاسترخاء والنوم جيدا.

أنشطة تخفيف التوتر:

القيام بأنشطة تقلل من التوتر يمكن أن يهدئ جهازك العصبي.

الحد من وقت استخدام الشاشات:

يساعد تقليل الوقت الذي تقضيه أمام الشاشات قبل النوم جسمك على إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون اللازم للنوم ويمكن أن يقلل هذا من فرص الإصابة بنوبات النوم المفاجئة.

ما هي الأسباب الرئيسية لرجفة النوم؟

التعب والحرمان من النوم:

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو الشعور بالتعب الشديد قد يؤدي إلى توتر الجهاز العصبي ومن ثم تقلصات العضلات وحدوث ارتعاشات النوم.

الإجهاد والقلق:

يمكن أن يؤدي الإجهاد والقلق الشديد إلى صعوبة النوم، وعندما تكون متوترا، يفرز جسمك هرمونات يمكنها شد عضلاتك، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بنوبات النوم.

الكافيين والمنشطات:

شرب القهوة أو استخدام النيكوتين قبل النوم مباشرة يجعل الجهاز العصبي نشطا للغاية، مما يزيد من فرص الإصابة بنوبات النوم المفاجئة.

أنماط النوم غير المنتظمة:

عدم وجود جدول نوم منتظم يمكن أن يعطل دورة النوم الطبيعية للجسم، ومن ثم يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بنوبات النوم المفاجئة.

ممارسة التمارين الرياضية القوية قبل النوم:

ممارسة التمرينات القوية في وقت متأخر من الليل قد تعطل دورة النوم الطبيعية، مما يؤدي إلى اضطرابات نوم مثل الارتعاشات.

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