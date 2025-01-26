عدوك في أكلك.. طعام يدمر جهازك الهضمي ودماغك وأنت لا تدرى

كتبت- أسماء مرسي:

يمكن أن يؤثر ما تأكله على صحتك الجسدية، وهنك بعض الأطعمة التي قد تتناولها يوميا دون أن تدرك أنها تضر بجهازك الهضمي ودماغك، وهي "الوجبات السريعة".

وفقا لموقع "webmd"، إليك تأثير تناول الوجبات السريعة على صحة الجهاز الهضمي والدماغ:

الوجبات السريعة والجهاز الهضمي

تفتقر الوجبات السريعة إلى الألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم للعمل بشكل صحيح، وهذا بدوره يسبب الانتفاخ والإمساك، فضلا عن، احتوائه على نسبة عالية من الصوديوم، ما يسبب احتباس الماء في الجسم، ويُزيد خطر الإصابة بالبواسير والفتق والتهاب الرتج.

يؤدي استهلاكها أيضا إلى زيادة حموضة المعدة، ما يسبب حرقة المعدة وعسر الهضم.

الوجبات السريعة والدماغ

تفتقر الوجبات السريعة إلى الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها جسمك لتعزيز حالتك المزاجية، ما يجعلك عرضة للإصابة بالاكتئاب .

كما أنها غنية بكميات كبيرة من الدهون المشبعة والدهون المتحولة التي تحفز الجسم على تكوين لويحات في المخ، ما يُزيد خطر الإصابة بالخرف وألزهايمر.

أضرار أخرى لتناول الوجبات السريعة:

تسوس الأسنان.

أمراض القلب والأوعية الدموية.

ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ظهور البثور الجلدية.

الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

تآكل العظام والمفاصل.

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