العدو الأول لكبدك.. نوع طعام يدمر صحتك في الخفاء

كتبت- أسماء مرسي:

يحب الكثير من الأشخاص تناول الأطعمة المملحة، نظرا لمذاقها اللذيذ، ومع ذلك، قد لا يعلم الكثيرون أن الإفراط في تناولها له آثار سلبية على صحة الكبد.

فيما يلي، إليك تأثير تناول الأطعمة المملحة على صحة الكبد، وفقا لموقعي "everydayhealth" و"medical".

صعوبة في هضم الصوديوم

في حالة تلف الكبد، يفقد قدرته على معالجة الصوديوم بشكل صحيح، يتراكم في الجسم، ما يؤدي إلى تراكم السموم في الدم وزيادة الضغط على الكبد.

الالتهاب وتلف الكبد

يسبب الملح الالتهاب في الجسم، وهذا الالتهاب يمكن أن يؤثر سلبا على الكبد ويؤدي إلى تلفه بمرور الوقت.

احتباس السوائل في أمراض الكبد المتقدمة

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من تليف الكبد، فإن الملح يشكل تهديدا لصحتهم، حيث يؤدي إلى احتباس السوائل في البطن وفي أجزاء أخرى من الجسم، ما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى وفشل الكلى.

أضرار أخرى للأطعمة المملحة:

ارتفاع ضغط الدم.

أمراض القلب.

حصوات الكلى.

السكتة الدماغية.

هشاشة العظام.

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