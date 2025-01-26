كيف يؤثر الإفراط في تناول اللحوم الحمراء على الدماغ؟

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد عن وجود صلة بين الإفراط في تناول اللحوم الحمراء (مثل لحم البقر أو الضأن) وزيادة خطر الإصابة بالخرف.

وحلل الباحثون بيانات 133771 شخصا لمدة 10 سنوات تمت متابعتهم حتى سن 43 عاما، وفقا لموقع "Naukatv.ru".

وكشفت الدراسة أن متوسط تناول ربع وجبة أو أكثر من اللحوم الحمراء المصنعة يوميا، قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 13%، مقارنة بمَن يتناولون كميات أقل من اللحوم.

كما أن كل نصف وجبة إضافية يوميا تسرع من شيخوخة الدماغ المعرفية بحوالي 1.6 سنة.

وبالرغم من أن هذه الدراسة لا تستطيع التأكيد أن تناول اللحوم الحمراء يؤدي مباشرة إلى الخرف، إلا أنها تقدم أدلة قوية على وجود صلة.

واللحوم الحمراء التي لم يتم حفظها أو معالجتها إضافيا قبل الاستهلاك لم تكن مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالخرف.

وقال الباحث من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد "دانيال وانغ" : "نأمل أن تحفز نتائجنا المزيد من الاهتمام بالصلة بين التغذية وصحة الدماغ".

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