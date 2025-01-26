كيف تحمي نفسك من الإصابة أثناء الجري في الشتاء؟

الجري رياضة ممتازة لصحة القلب والأوعية الدموية، ولكن في الطقس البارد يجب توخي الحذر لتجنب الإصابات مثل تقلصات العضلات.

ويسبب الطقس البارد انقباض الأوعية الدموية في العضلات، ما يقلل من إمدادها بالأكسجين والمواد المغذية، وأيضا قد يصعب التنفس بسبب الهواء البارد والجاف الذي يمكن أن يهيج مجرى الهواء ويسبب الالتهاب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لذا قبل الخروج للجري في الطقس البارد يجب القيام بالإحماء لمدة 5 إلى 10 دقائق داخل المنزل، مثل الركض السريع في غرفة المعيشة أو ممارسة بعض تمارين اليوجا، ويساعد ذلك في رفع درجة حرارة الجسم وتنشيط الدورة الدموية، ما يحضر العضلات للبرد ويقلل من خطر الإصابات.

ومن الضروري أيضا ارتداء 3 طبقات من الملابس على الأقل عند الجري في درجات حرارة منخفضة، ويجب أن تكون الطبقة الأولى أساسية لامتصاص الرطوبة، بينما تحبس الطبقة الثانية الحرارة، وتوفر الطبقة الثالثة الحماية من الرياح والمطر والثلوج.

وضرورة تغطية الأذنين لتجنب البرودة الشديدة، وارتداء القفازات لحماية اليدين من التشققات الناتجة عن البرد.

كما يمكن للعدائين اختيار ارتداء أقنعة الوجه للحفاظ على تدفئة الهواء الداخل إلى الرئتين وحول الوجه.

ولكن الجري في الطقس البارد دون ملابس واقية قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل قضمة الصقيع، التي قد تتسبب في تجمد الجلد والأنسجة، بل والبتر في الحالات الشديدة.

كما أن انخفاض حرارة الجسم إلى مستويات خطيرة، يعد خطرا آخر.

وينبغي أيضا تجنب الجري على الأسطح الجليدية، والالتزام بالمناطق الجافة ووالمغطاة بالحصى لتفادي السقوط والإصابات.

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