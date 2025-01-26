نصائح ذهبية لتكوين عادات صحية جديدة

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة ساوث بأستراليا وشملت أكثر من 2600 شخص كانوا يحاولون بناء عادات صحية مختلفة"، وجد الباحثون أن الإنسان يستغرق تكوين عادات صحية جديدة ما بين 59 إلى 66 يوما وليس 21 يوم كما يعتقد البعض، حيث يحتاج بعض الأشخاص إلى ما بين 4 إلى 335 يوماً حتى تصبح السلوكيات آلية.

وأوضح الباحثون أن عادات الصباح تميل إلى التكون بنجاح أكبر من العادات المسائية، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

وتظهر السلوكيات التي يختارها الشخص بنفسه تكوين عادات أقوى من تلك التي يحددها الآخرون.

وتصبح الأفعال البسيطة ذات المحفزات الواضحة آلية بسهولة أكبر من السلوكيات المعقدة.

وأشارت الدراسة أن الأفراد ومقدمي الرعاية الصحية يجب أن يخططوا لدعم تغيير السلوك على المدى الأطول، والذي يمتد لعدة أشهر بدلاً من الترويج للتحديات قصيرة الأجل أو الحلول السريعة.

وبدلاً من التركيز على جدول زمني ثابت، يشير البحث إلى أن تكوين العادات يعتمد على عوامل متعددة.

وترسم النتائج صورة أكثر دقة لكيفية تطويرنا للسلوكيات الآلية، ولماذا تستغرق العملية وقتاً أطول بكثير مما كان يُعتقد سابقاً.

وعند محاولة إنشاء عادة صحية جديدة، يتأثر النجاح بمجموعة من الأشياء بما في ذلك مدى تكرار قيامنا بالنشاط الجديد، وتوقيت الممارسة، وما إذا كنا نستمتع بها أم لا".

كما أنك أكثر عرضة للالتزام بعادة جديدة إذا كنت تستمتع بها.

وبدلاً من توقع التحولات السريعة، يقترح سينغ اتباع نهج طويل الأجل يركز على الاتساق بدلاً من السرعة.

ووجد الباحثون أن تكوين العادة يبدأ في غضون شهرين تقريباً، ولكن هناك تباين كبير، حيث تتراوح أوقات التكوين من 4 أيام إلى ما يقرب من عام".

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