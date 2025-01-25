قد تسبب الوفاة.. حسام موافي يحذر من خطر عادة خطيرة يفعلها كثيرون

كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال برنامجه ربي زدني علما المذاع عبر فضائية صدى البلد: "التعرض لـ الخضة والخوف والفزع يتسبب في إنتاج لب الغدة الكظرية هرمون خطير قد يؤدي إلى حدوث خلل في ضربات القلب ومن ثم الوفاة".

وتابع موافي: "الغدة الكظرية عبارة عن قشرة ولب، موضحا أن هذا اللب لا يعمل إلا عندما يتعرض الإنسان لـ الخوف وفي هذه الحالة يفرز هرمون مضر جدا يؤدي إلى زيادة سرعة ضربات القلب وارتفاع مستوى ضغط الدم".

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة: "هذا الهرمون يؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم وسرعة ضربات القلب، لذا يجب الابتعاد عن الضغوطات والانفعال لأنهما يتسببان في إنتاج هذا الهرمون".

وأشار حسام: "هذا الهرمون الذي ينتج بسبب الإنفعال لا يجعل الإنسان يتصرف بشكل حكيم، لأن هذا الهرمون يسبب خلل في ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم".

ونصح حسام مشجعي كرة القدم قائلا: "الزعل قد يسبب الوفاة،ة وذلك لأن ارتفاع الهرمون يسبب خلل ضربات القلب أو ارتفاع الضغط ومن ثم الإصابة بالنزيف".

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