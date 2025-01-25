احذر تصفح "الموبايل" قبل النوم.. هذا ما يحدث لقلبك وضغط الدم - مفاجأة

كتب – سيد متولي

يلجأ العديد من الأشخاص إلى تصفح الهاتف المحمول قبل النوم رغم خطورة هذه العادة على الصحة، إذ حذرت دراسة نشرت في بداية عام 2025، من مخاطر الجلوس أمام الشاشات لفترة طويلة خاصة قبل النوم، والتي تتمثل في ارتفاع ضغط الدم لدى الشباب ومتوسطى العمر، وتأثير على صحة القلب.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن الدراسة فحصت نحو 4318 مشاركًا من الشباب ومتوسطي العمر الذين خضعوا للفحص الطبي، وأثبتت أن الاستخدام المفرط للشاشات قبل النوم له تأثير كبير على ضغط الدم، ويسبب التوتر، لكن ما السبب؟.

تصفح الموبايل والقلب

وتضع الطبيعة السريعة لمحتويات الإنترنت الدماغ في حالة تأهب قصوى، ما يؤدي عادةً إلى ارتفاع معدل ضربات القلب ومستويات الأدرينالين، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تنشيط استجابة الجسم للتوتر، كما أن تصفح الموبايل ساعة إلى ساعتين قبل النوم قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

الجلوس فترات طويلة أمام الشاشات واضطرابات النوم

وقد يسبب الجلوس فترات طويلة أمام الشاشات اضطراب أنماط النوم، بسبب الضوء الأزرق الذي يثبط إنتاج الميلاتونين، ما يجعل من الصعب النوم، وهو عامل خطر لارتفاع ضغط الدم.

نصائح لتجنب مخاطر الجلوس أمام الشاشات

حدد وقت استخدام الشاشة خاصة قبل النوم.

تجنب قضاء وقت أمام الكمبيوتر لمدة ساعة على الأقل قبل النوم واستبدله بأنشطة هادئة مثل القراءة أو التأمل.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

تجنب المحتويات المرهقة والسلبية خاصة قبل النوم.

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