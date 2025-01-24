عدو جسمك الأول.. طعام يدمر كليتيك ويسبب الفشل الكلوى

كتبت- شيماء مرسي

الملح معدن يحتاجه الجسم ليعمل بشكل صحيح، وقد يضاف أيضا إلى العديد من الأطعمة المصنعة.

وبالرغم من أهميته فإن إضافة الكثير من ملح الطعام قد يضر بالصحة ويسبب الفشل الكلوي، وفقا لموقع "مايو كلينيك".

وكشفت دراسة حديثة أجراها باحثون أمريكيون ونشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن إضافة الملح إلى الطعام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

وفي هذه الحالة تقوم الكلى بعملية توازن كمية الصوديوم في الجسم، ما يؤدي إلى تراكم الملح في الدم، ويعمل القلب بجهد أكبر لضخ الدم ما يزيد من ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

وعندما تعاني الكلى من مشكلات في تصفية الفضلات والسموم من الدم، فقد يسبب ذلك الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

والحد اليومي الموصى به للصوديوم هو 2,300 ملليجرام أو حوالي 1 ملعقة صغيرة.

أضرار أخرى لـ الإفراط في الملح:

-ارتفاع ضغط الدم.

-انتفاخ البطن.

-زيادة الوزن.

-صعوبات في النوم.

-الجفاف.

-آلام المعدة.

-زيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

-هشاشة العظام.

اقرأ أيضا:

قنبلة موقوته لجسمك.. هذه أسوأ 4 أطعمة ترفع الكوليسترول للسماء

العدو الأول للكوليسترول والسكر.. احذر تناول هذا الطعام

قطع رأس جاره.. لماذا لم يتدخل الأهالي لإيقاف الجاني في جريمة الأقصر؟

موجود في كل بيت.. نوع من الطعام يحارب السرطان ويدعم صحة القلب

قلة الفلوس بتخليها تشيل الهم.. 5 أبراج يؤثر الضغط المالي على حالتها المزاجية