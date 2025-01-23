هذا ما يحدث لنسبة السكر في الدم الكبد عند تناول البنجر.. مفاجأة

كتب – سيد متولي

يفضل العديد من الأشخاص تناول البنجر بفضل فوائده المذهلة وتأثيره الإيجابي على صحة الجسم، لكن هل تعرف تأثيره على نسبة السكر في الدم والسموم الموجودة في الكبد؟.

البنجر والسكر

وبحسب موقع onlymyhealth، يمكن أن يساعدك البنجر على ضبط نسبة السكر في الدم، إذ يتم إطلاق السكريات الطبيعية في البنجر ببطء، ما يمنع حدوث ارتفاعات أو انخفاضات مفاجئة تؤدي إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية.

البنجر وسموم الكبد

بفضل مركبات البيتالين، يعمل البنجر على تدعيم عملية إزالة السموم من الكبد، وهو مهم مهم لعملية التمثيل الغذائي للدهون.

فوائد أخرى لـ البنجر

منخفض السعرات الحرارية وهو مهم في الأنظمة الغذائية التي تساعد على إنقاص الوزن.

يحتوي على الألياف الغذائية التي تزيد من الشعور بالشبع، ما يؤدي إلى تقليل السعرات الحرارية الكلية المتناولة.

يدعم الهضم الصحي، ويعمل على تخفيف مشاكل الانتفاخ.

تحذير مهم

الإفراط في تناول البنجر قد يؤدي إلى تغير لون البول إلى الوردي أو الأحمر، كما يجب على الأشخاص المعرضين لتكوين حصوات الكلى الحد من استهلاكهم للطعام بسبب محتواه العالي من الأوكسالات.

اقرأ أيضا:

فيديو| لن تتخيل ما فعلته معلمة في طفل داخل حضانة - كارثة صادمة

الفقر هيبعد عنهم.. أخبار سعيدة لهذه الأبراج خلال الفترة القادمة

تدمر جسمك.. 5 مشروبات تسبب السكري وأمراض القلب

كنز خفي في بيتك.. عشبة تقوي الذاكرة وتحمي من سرطان البروستاتا

عدواني وقاتل وخطير.. أخطر 6 أنواع دجاج حول العالم