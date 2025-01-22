تظهر في الأحلام.. علامة مبكرة تكشف خطر الخرف والشلل الرعاش

كتب- أحمد الضبع:

كشف خبراء أن الأشخاص الذين يتحركون أو يضحكون في الأحلام أثناء النوم، قد يكونون عرضة للإصابة بالخرف أو مرض باركنسون.

وتشير الأبحاث إلى أن من يعانون من اضطراب سلوك النوم السريع (RBD)، ويتصرفون أثناء أحلامهم، يعانون من التهاب في منطقة الدماغ التي تنتج الدوبامين، الذي ينقص لدى مرضى باركنسون والخرف بسبب موت الخلايا العصبية، وفقًا لـ"ديلي ميل".

وطوّر العلماء خوارزمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل تسجيلات النوم، ما يعزز دقة التشخيص ويساعد في تحديد المرضى الأكثر عرضة للخرف وباركنسون.

وقال الدكتور إيمانويل ديورينج من كلية طب ماونت سيناي: "يمكن استخدام هذا النهج في العيادات لتحسين التشخيص وتخصيص خطط العلاج".

ويؤثر اضطراب سلوك النوم السريع على 5% من الناس، ويشمل التحدث أو الضحك في الأحلام أثناء النوم.

وتشير التقديرات إلى أن عدد المصابين بالخرف في المملكة المتحدة سيرتفع إلى 1.7 مليون خلال عقدين، بينما يُصاب حوالي 153 ألف شخص بمرض باركنسون في المملكة المتحدة، بتكاليف صحية كبيرة.

ويتطلب التشخيص النهائي اختبارات نوم متقدمة، ويؤكد العلماء أن هذه التقنية الجديدة توفر أداة فحص حيوية لمواجهة تحديات تشخيص الأمراض العصبية، مع تزايد حالات الشيخوخة.



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