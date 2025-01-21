لا يعرفه كثيرون.. مشروب يخفض السكر وينقص الوزن ويحسن الأمعاء

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة ولاية واشنطن أن شرب عصير التوت البري قد يسهم في علاج السمنة وتنظيم مستويات سكر الدم وتحسين صحة الأمعاء في التوت البري.

وكشفت الدراسة التي أجريت على 18 مشارك يعانون من زيادة الوزن تأثير شرب عصير التوت البري عليهم، بحسب ما ذكر موقعي "هيلث" و "تايمز ناو نيوز".

وتناول المشاركون النساء التي تتراوح أعمارهن حول الأربعين ومتوسط ​​مؤشر كتلة الجسم لديهم 29.12، عصير التوت الأسود لمدة أسبوع ولكن النتائج كانت مبهرة حيث شهدوا:

تنظيم نسبة السكر في الدم:

يساعد عصير التوت على التحكم في نسبة السكر في الدم، حتى بعد تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات.

تعزيز حرق الدهون:

يسهم التوت في تعزيز عملية التمثيل الغذائي للدهون أثناء الراحة وممارسة الرياضة.

صحة أفضل للأمعاء:

أظهرت عينات البراز ميكروبيوم أمعاء أكثر صحة، مع انخفاض البكتيريا غير المرغوب فيها وزيادة البكتيريا المفيدة.

فوائد التوت البري:

غني بالعناصر الغذائية:

يحتوي التوت البري على نسبة كبيرة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف التي تدعم الصحة.

تقوية المناعة:

التوت البري معروف بخصائصه المضادة للفيروسات، لذا فهو يساعد على مكافحة نزلات البرد والإنفلونزا.

خصائص مضادة للالتهابات:

يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في التوت أن تساعد في تقليل الالتهاب، وهو عامل رئيسي في الأمراض المزمنة.

تنظيم نسبة السكر في الدم:

يمكن أن يساعد التوت الأسود في استقرار مستويات السكر في الدم، ما يجعله مفيدا للأشخاص الذين يعانون من حالات التمثيل الغذائي.

صحة الأمعاء:

يعمل التوت البري كمضاد حيوي، ما يعزز نمو البكتيريا المعوية الصحية.

فقدان الوزن:

من خلال تحسين عملية التمثيل الغذائي للدهون وصحة الأمعاء، يمكن أن يدعم التوت البري جهود إنقاص الوزن.

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