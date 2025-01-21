في موسمه.. هذا ما يفعله اليوسفي بـ قلبك وكبدك والكوليسترول

كتبت- أسماء مرسي:

اليوسفي من الفواكه الشتوية التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها بصفة مستمرة، ولكن، هل تعلم تأثيره على صحة القلب والكبد ومستويات الكوليسترول؟

اليوسفي والكوليسترول

اليوسفي من الفواكه الخالية تماما من الكوليسترول، وغني بالألياف القابلة للذوبان التي تؤدي دورا مهما في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وفقا لموقعي "healthline" و"webmd".

اليوسفي وحماية القلب

مضادات الأكسدة القوية الموجودة في اليوسفي تعمل كدرع يحمي خلايا القلب من التلف الناتج عن الجذور الحرة الضارة، فضلا عن، الألياف الغذائية تعمل على تنظيف الشرايين من الدهون الزائدة، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة مثل النوبات القلبية.

اليوسفي والكبد

اليوسفي من أفضل الأصدقاء للكبد، حيث يُسهم في حمايته من التلف وتعزيز وظائفه، فمضادات الأكسدة الموجودة فيه تساعد في محاربة الجذور الحرة التي قد تضر بخلايا الكبد، كما أنه يدعم قدرة الكبد على التخلص من السموم.

فوائد أخرى لتناول اليوسفي:

تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

حماية خلايا الدماغ من التلف.

تقوية المناعة.

تعزيز صحة الجلد.

إنقاص الوزن.

خفض مستويات الضغط المرتفعة.

دعم صحة العظام.

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