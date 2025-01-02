لا تفعل هذه العادات .. قد تعرضك لإصابات خطيرة

هناك بعض العادات الشائعة التي تؤدي إلى إصابات قاتلة تهدد حياتهم، وفقًا لما ذكره مجموعة من الأطباء المتخصصين في جراحة العظام والعمود الفقري،



وبحسب ما ذكره صحيفة ديلي ميل البريطانية، فيما يلي قائمة بعادات وممارسات شائعة ينبغي تجنبها للوقاية من الإصابات المحتملة:



- طقطقة الرقبة

أكد الدكتور تايلور بيتي، أن "طقطقة" الرقبة قد تكون مميتة إذا تمت بشكل خاطئ أو بقوة مفرطة. وأوضح أن الرقبة تحتوي على شريان فقري يمر على طول الجزء الخلفي منها، وهو المسؤول عن تزويد الدماغ والعمود الفقري بالدم الغني بالأكسجين.

وإذا تعرض هذا الشريان للتلف نتيجة حركة خاطئة، يمكن أن يؤدي إلى سكتة دماغية.

وأشار بيتي إلى حادث وقع في 2019، حيث تمزق شريان فقري لمتطوعة طبية في عمر 23 عاما أثناء طقطقة رقبتها، ما أسفر عن سكتة دماغية حادة.

- الغوص في المياه الضحلة

يعد الغوص في المياه الضحلة من الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى إصابات خطيرة في العمود الفقري، وهو تحذير آخر أطلقه الأطباء. ووفقا لدراسات، يعد الغوص في مياه ضحلة أحد الأسباب الرئيسية لإصابات الحبل الشوكي، حيث يمكن أن يؤدي إلى "صدمة مدمرة" إذا اصطدم الشخص برأسه أو رقبته بالقاع بقوة.

وينبغي التأكد من أن المياه عميقة بما يكفي قبل الغوص، لتجنب مثل هذه الإصابات الخطيرة.

- القرفصاء الحادة

حذر الدكتور سكوت بروذرتون من تمارين القرفصاء الحادة التي تتجاوز زاوية 90 درجة.

ويشير بروذرتون إلى أن هذه التمارين تضع ضغطا كبيرا على مفصل الركبة والغضروف، ما قد يؤدي إلى تهيج الغضاريف داخل الركبتين وتفاقم الألم لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية موجودة مسبقا.

وتوصي الأبحاث بضرورة الإحماء قبل أداء هذه التمارين لتقليل خطر الإصابة.

- الدراجات النارية

أظهرت الدراسات أن حوادث الدراجات النارية هي من أكثر الحوادث التي تسبب إصابات في الرقبة والعمود الفقري. ووفقا لشركة "سبايفي" للمحاماة في فلوريدا، يعاني حوالي 15٪ من ضحايا حوادث الدراجات النارية من إصابات في العمود الفقري، والتي تتراوح بين تمزق الغضاريف إلى كسور في الفقرات.

لذلك، يوصي الأطباء بتوخي الحذر أثناء قيادة الدراجات النارية.

- حزام الأمان

في الحوادث المرورية، يزيد عدم ارتداء حزام الأمان بشكل كبير من خطر إصابات العمود الفقري الخطيرة.







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