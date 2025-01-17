الاستهلاك الزائد للحوم الحمراء يرتبط بالخرف

كشفت دراسة جديدة واسعة النطاق، أُجريت بالتعاون بين باحثين من مستشفى ماساتشوستس العام وكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد ومعهد برود التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عن رابط مقلق بين استهلاك اللحوم الحمراء، وخاصة المصنعة منها، وزيادة خطر الإصابة بالخرف.

ووفقا لما ورد عبر صحيفة "مديكال إكسبريس".يُعرف عن استهلاك اللحوم الحمراء بأنه عامل خطر للإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني. وتُضيف هذه الدراسة بُعدًا جديدًا لهذه المخاطر، حيث تربط بينها وبين تدهور الوظائف الإدراكية والخرف.

شملت الدراسة تحليل بيانات أكثر من 133 ألف شخص، بمتوسط ​​عمر 49 عامًا عند بداية الدراسة، واستمرت المتابعة لمدة 43 عامًا، حيث تم تشخيص 11173 شخصًا بالخرف خلال هذه الفترة، وقاس الباحثون الوظيفة الإدراكية الموضوعية باستخدام التقييمات الإدراكية القياسية، بالإضافة إلى فحص التدهور المعرفي الذاتي المبلغ عنه ذاتيًا.

اللحوم الحمراء المصنعة والخرف

تبين أن الأشخاص الذين يتناولون في المتوسط ​​ربع حصة أو أكثر من اللحوم الحمراء المصنعة يوميًا (ما يعادل تقريبًا شريحتين من الهوت دوغ) لديهم خطر أعلى بنسبة 13% للإصابة بالخرف مقارنة بمن يستهلكون كمية ضئيلة (أقل من عُشر حصة كل يوم).

الشيخوخة الإدراكية

وجد الباحثون أيضًا أن استهلاك كميات أكبر من اللحوم المصنعة يرتبط بتسارع الشيخوخة الإدراكية بنحو 1.6 سنة لكل حصة يومية متوسطة.

التدهور المعرفي الذاتي

ارتبط خطر الإصابة بالتدهور المعرفي الذاتي باستهلاك اللحوم المصنعة وغير المصنعة (مثل لحم البقر والهامبرغر).

زيادة خطر الإصابة بالتدهور المعرفي

زاد خطر الإصابة بالتدهور المعرفي بنسبة 14% بين من يتناولون ربع حصة أو أكثر من اللحوم المصنعة يوميًا، وبنسبة 16% بين من يتناولون حصة واحدة أو أكثر من اللحوم غير المصنعة يوميًا، مقارنة بمن يتناولون كميات أقل.

تأثير استبدال اللحوم الحمراء

أظهرت النتائج أن استبدال اللحوم الحمراء المصنعة بمصادر البروتين الصحية مثل المكسرات والبقوليات أو الأسماك قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنحو 20%.

توضيح حول حجم الحصص

تبلغ الحصة النموذجية من اللحوم الحمراء حوالي 3 أونصات، أي بحجم قطعة صابون تقريبًا.

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