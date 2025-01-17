5 أسباب لتراكم السوائل على الرئتين- انتبه

تراكم السوائل في الرئتين، المعروف أيضًا باسم الوذمة الرئوية، هو حالة طبية خطيرة تتطلب عناية فورية، تحدث هذه الحالة عندما تتجمع السوائل في الأكياس الهوائية الصغيرة في الرئتين، مما يُعيق عملية تبادل الغازات ويُسبب صعوبة في التنفس.

وفقًا لما ورد عبر صحيفة medicalxpress، هناك عدة أسباب رئيسية لتراكم السوائل على الرئتين، ومن أهمها

فشل القلب الاحتقاني

يُعتبر السبب الأكثر شيوعًا لتراكم السوائل في الرئتين. يحدث هذا عندما لا يتمكن القلب من ضخ الدم بكفاءة كافية لتلبية احتياجات الجسم، نتيجة لذلك، يتراكم الدم في الأوعية الدموية المؤدية إلى الرئتين، مما يزيد الضغط في هذه الأوعية ويُؤدي إلى تسرب السوائل إلى الأكياس الهوائية في الرئتين.

أمراض الكلى

تؤدي الكلى دورًا حيويًا في تنظيم توازن السوائل في الجسم، عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، قد يتراكم السائل الزائد في الجسم، بما في ذلك الرئتين.

الالتهاب الرئوي

هو عدوى تُصيب الرئتين وتُسبب التهاب الأكياس الهوائية. في بعض الحالات، قد يتسبب الالتهاب الرئوي في تراكم السوائل في الرئتين.

متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)

هي حالة خطيرة تُصيب الرئتين وتُسبب التهابًا واسع النطاق في الأكياس الهوائية، مما يُؤدي إلى تسرب السوائل إليها وصعوبة شديدة في التنفس، قد تحدث هذه المتلازمة نتيجة للعديد من الأسباب، مثل الالتهابات الشديدة أو الإصابات الخطيرة أو استنشاق مواد سامة.

الارتفاعات العالية

يُمكن أن يُسبب الصعود السريع إلى ارتفاعات عالية، حيث ينخفض ضغط الهواء، تراكم السوائل في الرئتين، وهي حالة تُعرف باسم "الوذمة الرئوية الناتجة عن الارتفاعات العالية" (HAPE).

أعراض تراكم السوائل على الرئتين

ضيق التنفس، خاصةً عند الاستلقاء.

السعال، الذي قد يكون مصحوبًا ببلغم رغوي أو دموي.

الأزيز أو الصفير عند التنفس.

سرعة التنفس.

ألم في الصدر.

زرقة الجلد (الازرقاق).

التعرق الشديد.

القلق والاضطراب.

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