كتبت- أميرة حلمي:

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حظر صبغة الطعام الحمراء “ريد 3” في المنتجات الغذائية بعد ارتباطها بمخاطر الإصابة بالسرطان. جاء القرار استنادًا لقانون “بند ديلاني” الذي يمنع استخدام أي مادة مضافة تسبب السرطان في البشر أو الحيوانات.

في عام 1990، حظرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) استخدام ريد 3 في مستحضرات التجميل وبعض الأدوية الموضعية بسبب المخاوف الصحية. وفي يناير 2025، أعلنت الإدارة عن حظر استخدام ريد 3 في المنتجات الغذائية والأدوية التي تُؤخذ عن طريق الفم، مطالبةً الشركات بإزالة هذه الصبغة من المنتجات الغذائية بحلول 15 يناير 2027، ومن الأدوية بحلول 18 يناير 2028.

يُمنع استخدام هذه الصبغة بالفعل في الأطعمة في أستراليا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي.

ما هي مادة ريد 3 “Red3”؟

ريد 3 (Red 3)، المعروفة أيضًا باسم إريثروزين (Erythrosine) أو FD&C Red No. 3، هي صبغة طعام صناعية تُستخدم لإضفاء اللون الأحمر الزاهي على مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، بما في ذلك الحلوى، المخبوزات، والمشروبات، وأدوية السعال.

هناك منتجات عديدة تحتوي على الصبغة الحمراء رقم 3 ، كالحلوى والمارشميلو والكوكيز، والأطعمة المحلاه بطعم الفراولة، وBetty Crocker Sprinkles، وstrawberry Ensure، والأيس كريم وبعض أنواع الچيلي الأحمر، ومشروب الفراولة يو هوو، وبعض أدوية السعال، وذلك بحسب New York post. لذا، قبل تناول أي طعام يحتوي على اللون الأحمر الصناعي، تأكد من قراءة مكوناته.

المخاطر الصحية المرتبطة بـ ريد 3:

السرطان:

أظهرت دراسات بحسب “SELF”، أن الجرعات العالية من ريد 3 قد تسبب سرطان الغدة الدرقية في ذكور الفئران. على الرغم من عدم وجود دليل قاطع على تأثير مماثل في البشر، إلا أن هذه النتائج أثارت مخاوف بشأن سلامة استخدام هذه الصبغة في المنتجات الغذائية.

الاضطرابات السلوكية:

تشير بعض الأبحاث إلى أن الصبغات الغذائية الصناعية، بما في ذلك ريد 3، قد تكون مرتبطة بزيادة مخاطر الاضطرابات السلوكية مثل اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) لدى الأطفال.

البدائل والتوصيات:

نظرًا للمخاطر المحتملة المرتبطة بـ ريد 3، يُنصح المستهلكون بالتحقق من مكونات المنتجات الغذائية وتجنب تلك التي تحتوي على هذه الصبغة. تعمل العديد من الشركات المصنعة على استبدال ريد 3 ببدائل طبيعية أكثر أمانًا لتلبية متطلبات السلامة وتفضيلات المستهلكين.

رغم وجود بدائل قادرة على منح الأطعمة اللون الأحمر، إلا أن هذه البدائل ليست بالضرورة خالية من المخاطر. فبعضها قد يحمل آثاراً جانبية خطيرة، مثل مادة E120.

مادة "E120" التي تدخل في صبغ العديد من المنتجات، منها صناعات الملابس والنسيج ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية، وتضفي لون أحمر وتعرف باسم الصبغة الحمراء.

ما هي مادة E120؟

المعروفة باسم الكارمين أو حمض الكارمنيك، مادة صبغية لونها أحمر، يتم استخراجها من الخنافس والدودة القرمزية، وهذا النوع من الحشرات يعيش بالمناطق الاستوائية في أمريكا الجنوبية، وفق ما نقل موقع "health line" المعني بالصحة.

وبحسب الموقع، تنتج الحشرة الصبغة للدفاع عن نفسها ضد الحشرات الأخرى، وتم استخدامها في العديد من المجالات، منها صناعات الملابس والنسيج ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية، مثل المربى والكيك الملون والزبادي والمارشميللو واللبان ومنتجات الصلصة.

كما تستخدم كصبغة غذائية في المنتجات المختلفة، مثل العصائر والآيس كريم واللبن والحلوى، وكصبغة في مستحضرات التجميل، مثل ظلال العيون وأحمر الشفاه، كما أنه يوجد في العديد من الأطعمة ذات اللون الأحمر والوردي والأرجواني، وذلك لقدرته على الصبغ.

مدى خطورة صبغة الكارمين:

يوضح الدكتور سيد حماد أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية لـ"مصراوي"، أنّ صبغة الكارمين، آمنة وغير ضارة حالة عدم تجاوز الجرعة المتاحة للفرد يوميًا، حيث إن الإفراط في صبغة الكارمين والمواد والألوان الصناعية عمومًا يُشكل ضرارًا على صحة الإنسان، خاصة أنّ المواد الصناعية تدخل في العديد من الأطعمة، وقد تسبب أورامًا سرطانية، وأمراض نقص المناعة والحساسية المُفرطة.

أيضا ذكر "health line" أنّ الإفراط في "الكارمين" يسبب تورم الوجه والطفح الجلدي، ويُشتبه أيضًا أن لها دورًا في حالات صدمة الحساسية، لذا يُفضل تجنب المواد والألوان الصناعية واستبدالها بالمواد الطبيعية.

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