لماذا يصاب العديد من الشباب بنوبات قلبية؟.. اعرف السر

كتب- أحمد الضبع:

تسجل حالات الإصابة بنوبات القلب بين الأشخاص تحت سن الأربعين ارتفاعًا مقلقًا، إذ يشير الخبراء إلى تزايد هذه الظاهرة بشكل ملحوظ.

النوبة القلبية تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من القلب فجأة، غالبًا بسبب انسداد أحد الشرايين التاجية، ومن جهة أخرى، السكتة القلبية تحدث عندما يتوقف القلب عن ضخ الدم نتيجة لإيقاع غير طبيعي.

الدكتور مارتن لو، استشاري أمراض القلب في مستشفى سانت بارثولوميو ومستشفى بورتلاند بلندن، يوضح: "ما بين 10 إلى 20 في المائة من مرضاي الذين يعانون من النوبات القلبية أصبحوا الآن تحت سن الأربعين. في الولايات المتحدة، تشير البيانات إلى أن واحدًا من كل خمسة مصابين بنوبات قلبية هم من الشباب، وهذا الاتجاه بدأ يظهر في المملكة المتحدة أيضًا".

ويتابع الدكتور جو ميلز، استشاري أمراض القلب في مستشفى ليفربول للقلب والصدر: "لقد أصبح من الطبيعي رؤية شباب في أواخر الثلاثينيات يعانون من النوبات القلبية، وهو أمر مخيف للغاية".

أسباب هذه الظاهرة

تعددت الأسباب التي تساهم في ارتفاع حالات النوبات القلبية بين الشباب، ومنها السمنة، سوء التغذية، نمط الحياة المستقر، وزيادة عدد الشباب المصابين بمرض السكري من النوع 2، وهذا بالإضافة إلى التدخين وشرب الكحول، ما يعرضهم لخطر تجلط الدم وبالتالي النوبات القلبية.

الدكتور جو ميلز لو يوضح أن السمنة تؤدي غالبًا إلى ارتفاع ضغط الدم، ما يضع ضغطًا إضافيًا على الشرايين، كما أن اضطرابات التنفس أثناء النوم يمكن أن تؤدي إلى تكوّن جلطات الدم، ومن جانب آخر، يشير الدكتور لو إلى أن التوتر يعد سببًا رئيسيًا آخر: "التوتر يمكن أن يتسبب في زيادة معدل ضربات القلب وتقلص الشرايين التاجية، ما يؤدي إلى تمزق اللويحات الدهنية في الشرايين وتكوين جلطات قد تؤدي إلى نوبة قلبية".

ديف أحد الشباب الذين أصيبوا بنوبة قلبية، يروي تجربته قائلاً: "في الشهر الذي سبق الإصابة، كنت أواجه ضغوطًا كبيرة في العمل، إذ كنت في مرحلة مرهقة للغاية. لكنني لم أكن أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى نوبة قلبية".

التأخر في التشخيص

كثير من الشباب لا يعرفون أنهم يعانون من عوامل خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وهذا التأخير في التشخيص يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية، إذ أشار الدكتور ميلز إلى أن النوبات القلبية اللاحقة عادة ما تكون أكثر خطورة وقد تؤدي إلى قصور القلب أو مضاعفات أخرى.

وإذا كان لدى الشخص ألم في الصدر، يجب عليه التوجه إلى المستشفى في غضون 30 دقيقة للحصول على العلاج المناسب، إذ يساهم الوقت في تقليل الأضرار الناجمة عن النوبة القلبية.

فحص عوامل الخطر

ينصح الأطباء الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من أمراض القلب أو يعانون من عوامل خطر مثل ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، بإجراء الفحوصات الدورية.

وأوضح الدكتور ميلز: "العديد من الأشخاص لا يعانون من أعراض ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، ولذلك يجب الاهتمام بالكشف المبكر".

وفي هذا السياق، يشير البروفيسور توماس لوشر إلى أن بعض الأعراق، مثل الأشخاص من دول جنوب آسيا، أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية في سن مبكرة بسبب العوامل الوراثية.

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