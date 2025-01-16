ظاهرة غريبة.. ارتفاع مفاجئ في إدمان القطط والكلاب للكوكايين

كتب- أحمد الضبع:

أظهرت دراسة حديثة زيادة مقلقة في حالات تعرض الحيوانات الأليفة للمخدرات، خاصة الكوكايين والمثامفيتامين، وهو ما يرتبط بشكل وثيق بارتفاع استهلاك المخدرات بين البشر.

الدراسة التي أُجريت بواسطة أورين وير، الباحث في الصحة العامة بجامعة الشمالية، ورينيه شمد، أخصائي السموم البيطرية، كشفت عن تصاعد ملحوظ في حالات التعرض للمخدرات داخل المنازل خلال السنوات الأخيرة، بحسب "سكاي نيوز".

وأظهرت الأرقام زيادة بنسبة 52% في حالات تعرض القطط للكوكايين بين عامي 2019 و2023، إذ سجلت 63 حالة، بينما ارتفعت حالات تعرض الكلاب لهذه المادة بنسبة 39%، مسجلة 433 حالة.

وأكد الباحثون على أن هذه الزيادة السنوية المقلقة في حالات تعرض الكلاب للكوكايين، التي بلغت 38%، تشير إلى المخاطر الصحية الكبيرة التي يتعرض لها الحيوانات، إذ يُعد أي تعرض لهذه المواد خطرًا على حياتهم، ومن الأعراض الملاحظة على الحيوانات المدمنة مثل التقيؤ، الرعشات، والنزيف، وفي حالات متقدمة قد تصل الأضرار إلى الوفاة.

تتزامن هذه الظاهرة مع فترة جائحة كورونا، التي شهدت زيادة في بقاء الناس في المنزل لفترات طويلة، ما أسهم في تزايد تعرض الحيوانات للمخدرات.

ووفقًا للإحصائيات، استهلك 1.8% من الأمريكيين الكوكايين، و0.9% المثامفيتامين خلال الأشهر الـ12 الماضية، ما يعزز المخاوف بشأن تعرض الحيوانات الأليفة لهذه المواد داخل المناز

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