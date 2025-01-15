احذر.. 3 أعراض تكشف إصابتك بالسرطان عند الاستيقاظ

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأعراض التي تظهر في الصباح عند الاستيقاظ أن تكشف خطر الإصابة بمرض السرطان القاتل.

وكشفت دراسة أجرتها منظمة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أن هناك ثلاثة أعراض للسرطان تظهر في ساعات الصباح، تتمثل في التعب والغثيان والصداع، بحسب موقع "تليجراف".

كما أكدت الدراسة، أن التعب شائع جدا لدى الأشخاص الذين يعانون من السرطان، ويمكن أن يؤثر على الشخص بطرق متعددة، جسديا وعاطفيا وعقليا، على حد سواء.

سبب التعب

ويحدث التعب لمرضى السرطان، نتيجة لاستنزاف الخلايا السرطانية لاحتياطيات الجسم من العناصر الغذائية من أجل التطور والتقدم.

وتشير الدراسات إلى أن التعب قد يكون أكثر وضوحًا في سرطان الدم، لأن هذه الأمراض تنشأ في نخاع العظم، وهو عامل حيوي في تحديد شدة السرطان لأنه مسؤول عن إنتاج خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم، ومع ذلك، فإن التعب مرض شائع في جميع أنواع الأورام.

الغثيان

الغثيان، كأحد أعراض السرطان، هو سمة مميزة لأورام المخ وأورام الكبد وأورام الجهاز الهضمي، غالبًا ما يشعر الأشخاص المصابون بالسرطان المتقدم بالغثيان الشديد، ووفقًا للباحثين، فإن هذه الحالة ناجمة عن علاج السرطان بالعلاج الكيميائي أو الإشعاعي، أو نمو السرطان أو انتشاره، أو انسداد في الأمعاء، أو المكان الذي تطور فيه الورم بشكل أساسي.

ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن الغثيان قد يكون أحد الآثار الجانبية لبعض المضاعفات الصحية الأخرى ونادرًا ما يرتبط بالسرطان، كما يُفسَّر الغثيان الصباحي غالبًا على أنه إشارة واضحة إلى أن المرض ينتشر، وخاصة في حالة سرطان الثدي.

وتتضمن العلامات التي تشير إلى احتمال انتشار سرطان الثدي إلى المخ الشعور بالغثيان، وخاصة عندما تستيقظ المريضة في الصباح، وقد يحدث هذا أيضًا مع بعض أعراض ورم المخ، وفقًا لمركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

الصداع

الصداع أحد الأعراض الرئيسية لأورام المخ، ولكن هناك أسباب عديدة له، ويمكن أن يكون للصداع الناتج عن ورم المخ بعض الخصائص الخاصة - على سبيل المثال، يمكن أن يكون شديدًا ومستمرًا. قد يتفاقم على مدار عدة أيام أو قد يصبح "أسوأ في الصباح".

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