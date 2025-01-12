علامات تكشف الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية.. احذر الأعراض

كتب – سيد متولي

السكتة الدماغية والنوبة القلبية، اضطرابان خطيران يتطلبان عناية طبية سريعة، ولكن لهما أسباب وأعراض وعلاجات مختلفة، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول الاختلافات بينهما.

ما هي السكتة الدماغية؟

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى المخ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، يمكن أن يحدث هذا بسبب انسداد (السكتة الدماغية الإقفارية) أو النزيف ( السكتة الدماغية النزفية )، وبدون كمية كافية من الأكسجين، تبدأ خلايا المخ في الموت.

ما هي النوبة القلبية؟

تحدث النوبة القلبية عندما يتوقف تدفق الدم إلى القلب، وعادة ما يكون ذلك بسبب جلطة دموية، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، ويؤدي هذا إلى تلف عضلات القلب بسبب حرمانها من الأكسجين.

الفرق بين السكتة الدماغية والنوبة القلبية في الإصابة

المنطقة المتأثرة: تؤثر السكتة الدماغية على المخ، فتؤثر على الحركة والكلام والتفكير، أما النوبة القلبية فتؤدي إلى إتلاف القلب، ما قد يؤثر على قدرته على ضخ الدم.

الأسباب

سبب السكتة الدماغية: انسداد أو نزيف في شرايين المخ.

سبب النوبة القلبية: انسداد في الشرايين التي تغذي القلب.

الأعراض

أعراض السكتة الدماغية : خدر أو ضعف مفاجئ (خاصة في جانب واحد من الجسم)، وصعوبة في الكلام، وصعوبة في الرؤية، ودوار، وصداع شديد.

أعراض النوبة القلبية : ألم أو انزعاج في الصدر (قد يشعر به الشخص وكأنه يضغط على صدره)، وضيق في التنفس، وتعرق، وغثيان، وألم في الذراع أو الفك أو الظهر.

علامات تحذير التي يجب الانتباه لها

علامات تحذير السكتة الدماغية (استخدم FAST): - تدلي الوجه: هل جانب واحد من الوجه غير متساوٍ؟، ضعف الذراع: هل يستطيع الشخص رفع كلتا ذراعيه؟، صعوبة الكلام: هل الكلمات غير واضحة أو يصعب فهمها؟، وقت الاتصال: إذا ظهرت هذه الأعراض، فاتصل بخدمات الطوارئ على الفور.

علامات تحذير النوبة القلبية: - ضيق أو ألم في الصدر، وغالبًا ما ينتشر إلى الذراع الأيسر، تعرق وضيق في التنفس، الشعور بالدوار أو الإغماء.

نصائح مهمة يجب القيام بها

في حالة السكتة الدماغية: اتصل بالإسعاف على الفور، إذا كان الشخص واعيًا، حافظ على هدوئه وتجنب إعطائه الطعام أو المشروبات، لاحظ وقت ظهور الأعراض فهذا يساعد الأطباء في تحديد العلاجات مثل الأدوية التي تذيب الجلطات.

في حالة النوبة القلبية: اتصل بخدمات الطوارئ على الفور، إذا كان الشخص واعيًا، أعطه الأسبرين (إذا لم يكن يعاني من الحساسية) لمنع المزيد من التجلط، حافظ على هدوئه وجلوسه، وراقب تنفسه.

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