هذا ما يفعله العيش الفينو بالكلى والقولون ومستويات السكر- مفاجأة

كتبت- أسماء مرسي:

العيش الفينو من الأطعمة الأساسية على موائد الكثيرين، إلا أن الإفراط في تناوله يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية.

في هذا التقرير، إليكم الآثار السلبية للعيش الفينو على الكلى والقولون ومستويات السكر في الدم، وفقا لموقع "eatthis".

العيش الفينو والسكر

يُصنع العيش الأبيض من دقيق أبيض، وهو عبارة عن كربوهيدرات بسيطة يتم هضمها بسرعة في الجسم، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم، ما يضع ضغطا كبيرا على البنكرياس لإنتاج الأنسولين اللازم لخفض هذه المستويات.

العيش الفينو والقولون

الإفراط في تناوله يؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي، نظرا لأن الألياف الموجودة في به قليلة جدا، ما يبطئ عملية الهضم ويؤدي إلى الانتفاخ والإمساك لدى بعض الأشخاص.

العيش الفينو والكلى

يحتوي العيش الفينو على كمية من الصوديوم والبوتاسيوم، وهما من المعادن التي يجب على مرضى الكلى مراقبة تناولهم لها.

فالكلى الصحية تقوم بتنظيم مستوى الصوديوم والبوتاسيوم في الدم، ولكن الكلى التالفة لا تستطيع القيام بهذه المهمة بكفاءة، ما يؤدي إلى تراكم هذه المعادن في الجسم وتسبب مضاعفات صحية خطيرة.

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