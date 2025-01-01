بعد ظهور أول حالة في مصر.. أسباب وأعراض مرض فيكساس وطرق العلاج

كتب – سيد متولي

كشف الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الأمراض الصدرية، نجاح فريق طبي متخصص في تشخيص أول حالة مرضية نادرة لمرض فيكساس "VEXAS" في مصر، والذي تم اكتشافه عالميًّا مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي أظهر كفاءة استثنائية في التعامل مع الحالة وتشخيصها بدقة.

- ما هو مرض فيكساس VEXAS؟

وبحسب موقع "cleveland clinic"، فإن مرض فيكساس عبارة عن حالة مناعية ذاتية نادرة، يهاجم فيها جهاز المناعة الأنسجة السليمة في الجسم ما يسبب الالتهابات والتورم، ويمكن أن تؤثر على عدة أجزاء من الجسم مثل الدم، نخاع العظم، الأوعية الدموية، الجلد، الغضاريف (خاصة في الأذنين والأنف)، المفاصل، الرئتين، العيون، والخصيتين.

- أسباب مرض فيكساس

قد يحدث هذا المرض بسبب طفرة جينية في جين UBA1، ما يؤدي إلى عدم قدرة الخلايا على إنتاج إنزيم E1 بالشكل الصحيح، وهذا الإنزيم يعمل على تنظيف البروتينات التالفة داخل الخلايا، ولكن عند حدوث خلل به، تتراكم البروتينات التالفة والنفايات داخل الخلايا، ما يؤدي إلى تحفيز جهاز المناعة الذي يرى هذه النفايات كتهديد، ما يسبب التهابات في الأنسجة السليمة.

- الرجال أكثر عرضة

مرض فيكساس أكثر شيوعًا لدى الرجال، كما تزيد فرص الإصابة لدى كبار السن.

- أعراض مرض فيكساس

الحمى

انخفاض مستويات الأكسجين في الدم

الطفح الجلدي

تورم في الأنسجة

آلام المفاصل

السعال وضيق التنفس

احمرار العين

الصداع

تورم الخصيتين.

- مضاعفات خطيرة لمرض فيكساس

قد يسبب المرض مضاعفات خطيرة مثل:

فشل نخاع العظم

سرطان الدم

التهاب عضل القلب

فقر الدم

التهاب الجلد والمفاصل

التهاب الأوعية الدموية.

- علاج مرض فيكساس

في الأغلب علاج مرض فيكساس يتم عن طريق استخدام الكورتيكوستيرويدات لتقليل الالتهاب، بالإضافة إلى مثبطات المناعة لتقليل استجابة الجهاز المناعي المفرطة، وفي الحالات الخطيرة، قد يكون زرع نخاع العظم خيارا لعلاج فشل النخاع، ويحتاج المرضى إلى متابعة مع طبيب متخصص في أمراض المناعة الذاتية.

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