مذاقه الحلو "يخدع".. 5 أضرار تجعلك تتوقف عن شرب النسكافيه بالحليب فورا

كتب- أحمد الضبع:

رغم أن مذاق مشروب النسكافيه بالحليب قد يبدو مغريًا بالنسبة للكثيرين، إلا أن تأثيراته السلبية على الصحة تستدعي التوقف عن تناوله فورًا.

أضرار شرب النسكافيه بالحليب

وأكد محمد نافع، استشاري التغذية العلاجية، أن شرب القهوة سريعة التحضير المعروفة باسم "النسكافيه" بعد إضافة الحليب عليها قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

زيادة الوزن

وأوضح "نافع" لـ"مصراوي" أن النسكافيه بالحليب يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، خاصة إذا تمت إضافة كميات كبيرة من السكر أو الحليب كامل الدسم، ما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل تدريجي، يزيد من خطر الإصابة بالسمنة والاضطرابات الصحية المرتبطة بها، مثل السكري وأمراض القلب.

زيادة مستويات الكوليسترول

وأشار إلى أنّ إضافة الحليب كامل الدسم إلى النسكافيه يزيد من محتوى الدهون المشبعة في المشروب، والتي تعتبر عاملا مهمًا لرفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وتراكم الدهون في الشرايين، ما يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

الآثار السلبية على الجهاز الهضمي

وأضاف أنه قد يعاني بعض الأشخاص من مشاكل هضمية عند تناول النسكافيه بالحليب، خاصة لأولئك الذين يعانون من حساسية اللاكتوز، مشيرا إلى أنه يمكن أن يؤدي شرب النسكافيه بالحليب إلى انتفاخ البطن، وأوجاع المعدة، كما أن الكافيين الموجود في النسكافيه قد يسبب زيادة إفراز الأحماض في المعدة، ويزيد من خطر الإصابة بالقرحة وحرقة المعدة.

اضطراب النوم

وبيّن أن الكافيين الموجود في النسكافيه يعد من المنشطات التي تؤثر على النوم، موضحًا أن تناول النسكافيه بالحليب في وقت متأخر من اليوم يسبب صعوبة في النوم، مع زيادة اليقظة وتنشيط الجهاز العصبي.

التأثيرات على الكلى

وأردف أن الكافيين في النسكافيه له تأثير مدر للبول، ما يزيد من الحاجة إلى التبول ويؤدي إلى فقدان السوائل والمعادن الأساسية في الجسم، وذلك يؤثر على صحة الكلى على المدى الطويل، كما أن إضافة الحليب يزيد من تعقيد المشكلة، نتيجة زيادة العبء على الكلى بسبب محتوى البروتينات.

ونصح محمد نافع بتقليل استهلاك النسكافيه بالحليب واستبداله بخيارات صحية مثل القهوة السوداء بدون سكر أو الحليب النباتي، كما يُفضل تناول المشروبات الدافئة التي لا تحتوي على كميات كبيرة من السكر أو الدهون المشبعة.

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