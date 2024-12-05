موجودة في كل مطبخ.. 3 مكونات غذائية خطرة على صحتك

كتبت- آلاء نبيل:

الغذاء هو وقود الجسم، وهو ضروري للحفاظ على الصحة، ومع ذلك فإن بعض المكونات الغذائية التي تستخدمها ربات البيوت يوميًا قد تشكل خطرًا على الصحة في حالة تناولها بكميات كبيرة أو بشكل منتظم.

وبحسب موقعي onlymyhealth وhealthline، إليك هذه المكونات الغذائية التي تهدد صحة الجسم، خاصة عن الإفراط في تناولها أو الاعتماد عليها بشكل يومي.

1- السكريات المضافة:

تزيد السكريات المضافة من خطر الإصابة بالسمنة، والسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، كما أنها تساهم في تسوس الأسنان وتقليل كثافة العظام، وعادة ما تتواجد في المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، والحلويات، والأطعمة المصنعة، والمخبوزات.

2- الدهون المتحولة:

تؤدي الدهون المتحولة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وتتواجد في الأطعمة المقلية، والوجبات السريعة، والمعجنات.

3- الأملاح:

عادة ما يتسبب الإفراط في الأملاح في ارتفاع ضغط الدم، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما أنه يلحق الضرر بصحة الكلى، ويتم استخدامه في الأطعمة المصنعة، الوجبات السريعة، والعديد من الأطعمة الجاهزة.

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