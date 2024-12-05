الجهاز التنفسي لدى الأطفال يتحسن بهذه الطريقة.. تعرف عليها

يعمل تنقية الهواء الداخلي على تعزيز صحة الجهاز التنفسي بشكل كبير للأطفال في سن الدراسة، وذلك وفقًا لما كشفته أبحاث حديثة، أجريت في جامعة فودان والمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وتعد أمراض الجهاز التنفسي من بين الأسباب الرئيسية للوفاة لدى الأطفال، حيث يرتبط التعرض للجسيمات الدقيقة (FPM) بزيادة المخاطر، بحسب ما ذكره موقع "مديكال إكسبريس".

وفي حين أن التعرض للجسيمات معروف بأنه يضعف صحة الجهاز التنفسي، إلا أن فوائد تنقية الهواء لدى الأطفال لم يتم استكشافها بالكامل.



وفي الدراسة، خضع مجموعة من الأطفال عددهم 79 طفلاً أعمارهم بين 10 و12 عاماً، لتقييم الفوائد التنفسية لتنقية الهواء.

تضمن التدخل تنقية الهواء متعدد الإعدادات في كل من الفصول الدراسية وغرف النوم.



واستمر كل تدخل لمدة 76 يوماً، مفصولًا بفترة راحة مدتها 88 يوماً.



الجسيمات الدقيقة



وبينت النتائج انخفاض تعرض الأطفال للجسيمات الدقيقة في الهواء، الذي تمت تنقيته بنسبة 45%، بينما في الهواء الطلق في المدرسة اقترب مستوى هذه الجسيمات من المعدل غير الصحي، بالنسبة للمجموعات الحساسة.



وأدت تنقية الهواء إلى زيادة بنسبة 8% في حجم الزفير القسري في الثانية الواحدة، وارتفاع بنسبة 16% في ذروة تدفق الزفير، وتحسن بنسبة 5% في السعة الحيوية القسرية.



وانخفضت مستويات أكسيد النيتريك الزفيري الجزئي في الزفير بنسبة 22% في المجموعة التي تستخدم تنقية الهواء.

وتشير هذه النتائج إلى أهمية تكثيف تنقية الهواء الداخلي في المناطق ذات مستويات التلوث الجوي العالية لحماية صحة الجهاز التنفسي للأطفال.

اقرأ أيضا:

قد تصبح سامة.. تخلص من البطاطس عند ظهور هذه العلامة

ما سبب عدم قدرتك على النوم رغم شعورك بالنعاس؟.. اعرف السر

أغرب 20 صورة لكائنات بحرية في العالم.. ستصدمك

كوارث وأزمات وقلة فلوس.. 3 أبراج الأسوأ حظا في آخر 2024

فيديو صادم - طائرة دون طيار تنقذ امرأة من سقوط مروع في نهر.. ماذا حدث؟