تحذير للنساء.. 4 أعراض خفية لسرطان المبيض لا يجب تجاهلها

كتب – سيد متولي

حذر أحد الخبراء من أن بعض الأعراض "الخفية" التي قد تتجاهلها المرأة بسهولة قد تكون علامة على الإصابة بمرض مميت، ووفقًا لطبيب أمراض النساء، فإن العديد منهن قد يعانين من علامات تحذيرية لسرطان المبيض ولكن لا يدركن ذلك.

من أكبر المشاكل المرتبطة بهذا النوع من السرطان أن أكثر من 75% من الحالات يتم تشخيصها في مرحلة متأخرة، عندما يكون السرطان قد انتشر بالفعل إلى البطن أو أبعد من ذلك، وعلى الرغم من تحسن العلاجات بشكل كبير، فإن التشخيص المتأخر يعني انخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة، بحسب express.

مع أخذ هذا في الاعتبار، حذرت طبيبة أمراض النساء الدكتورة سوزانا أونسورث من أن سرطان المبيض لا يسبب في كثير من الأحيان أعراضًا مهمة إلا بعد أن يصبح خطيرا للغاية، لكنها ادعت أن هناك العديد من الأعراض الخفية التي قد تحدث في وقت مبكر.

وقالت الطبيبة: "أنصحك بحجز موعد مع طبيب إذا كنت تعانين من هذه الأعراض، العديد من الأعراض خفية ولا تعني أنك مصابة بسرطان المبيض، لكن الأمر يستحق فحصها على أمل استبعاد أي مشكلة أساسية".

وزعمت الدكتورة أونسورث، مؤسِّسة عيادة انقطاع الطمث الصحية النسائية في كامبريدج، أن "الأعراض الرئيسية" التي يجب البحث عنها هي الانتفاخ والألم وأعراض المسالك البولية ووجود كتلة أو تورم.

وفيما يتعلق بالانتفاخ، فإن هذا "الانتفاخ الذي يبدأ حديثًا، والانتفاخ الذي لا يختفي خلال أسبوعين إلى أسبوعين، والانتفاخ الذي يحدث بشكل متكرر دون سبب واضح، والانتفاخ الذي لا يختفي بالعلاجات/التغييرات الغذائية المعتادة"، وفيما يتعلق بالألم، قالت إنه يجب أن تكون حذرًا من "ألم جديد في الحوض أو الظهر أو أسفل البطن لا يختفي بسرعة".

واستطردت الدكتورة أونسورث قائلة، إنه إذا لاحظت أنك "تتبول بشكل متكرر أو تشعر بالحاجة إلى الاستيقاظ أثناء الليل للتبول"، فقد يكون هذا علامة تحذيرية، بالإضافة إلى ذلك، قد تعاني أيضًا من فقدان الشهية أو الشعور بالشبع بسرعة بعد تناول الطعام وإذا لاحظت أي كتلة أو تورم في أسفل البطن أو الحوض.

وتشمل الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه إليها، كما هو موضح من قبل هيئة الخدمات الصحية البريطانية، عسر الهضم المستمر، وتغير في عادة الأمعاء (إما الإمساك أو الإسهال)، وفقدان الوزن غير المبرر، والتعب المستمر أو النزيف المهبلي غير الطبيعي.

وأوضحت متى يجب التحدث إلى طبيب، إذ قالت الدكتورة أونسورث: "قد تكون هذه الأعراض خفية للغاية في كثير من الأحيان، ويرتبط الكثير منها بحالات شائعة أخرى مثل متلازمة القولون العصبي، والأمر المهم هو أنه إذا كانت الأعراض جديدة عليك، أو مختلفة عن أعراضك المعتادة، أو لا تستجيب لعلاجاتك المعتادة، فمن المنطقي فحصها".

"عندما تزورين طبيبا، ناقشي الأعراض التي تعانين منها، كما أقترح عليك أن تخبري طبيبك بأنك تشعرين بالقلق بشأن الإصابة بسرطان المبيض، كطبيب، يكون الأمر أسهل بالنسبة لي كثيرًا إذا كنت أعرف أيضًا ما يقلقك - بهذه الطريقة يمكنني تقييم المشكلة بشكل كامل بالنسبة لك، والتأكد من أن كل ما تم فعله قد ساعد في الإجابة على الأسئلة التي كانت لديك".

"بعد مناقشة الأعراض، من المرجح أن يطلب طبيبك إجراء فحص، سيشمل ذلك فحص بطنك، وقد يشمل أيضًا فحصًا مهبليًا داخليًا لأن هذه هي أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان هناك أي تورم حول المبايض.

"في سرطان المبيض المبكر، غالبًا ما يكون الفحص طبيعيًا بالفعل، حيث قد لا يكون هناك أي شيء يمكن الشعور به بعد. لذلك، من المرجح أن يقوم طبيبك العام بترتيب اختبارات أخرى لك مثل الموجات فوق الصوتية للحوض أو اختبار الدم Ca125 للبحث عن بروتين يُعرف باسم علامة الورم."

وأضافت الدكتورة أونسورث: "إذا أثار أي من هذه الاختبارات أي مستوى من القلق، فسوف يحيلك طبيبك إلى أخصائي أمراض النساء لترتيب المزيد من التقييم، وإذا كانت الاختبارات طبيعية، فإن احتمال الإصابة بسرطان المبيض يكون منخفضًا للغاية ويمكن التوصية بخيارات أخرى لإدارة الأعراض".

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأعراض مثل الانتفاخ قد تكون لها أسباب مختلفة عديدة ولا ترتبط بالضرورة بسرطان المبيض، تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية: "هذه الأعراض شائعة جدًا ويمكن أن تكون ناجمة عن العديد من الحالات المختلفة.

"ولكن لا يزال من المهم فحصها من قبل طبيب، وذلك لأن اكتشافها مبكرًا قد يعني إمكانية علاجها بشكل أكبر إذا كانت ناجمة عن السرطان."











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