هذا ما يفعله تناول الفول يوميا بالكبد والكلى والقولون- مفاجأة

كتبت- أسماء مرسي:

الفول يوميا على الإفطار من العادات الشائعة لدى الكثيرون، ولكن الإفراط في تناوله يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية غير المتوقعة على صحة الكبد والكلى والقولون.

في هذا الصدد، كشفت الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية لمصراوي، تأثير الإفراط في تناول الفول يوميا على صحة الكبد والكلى والقولون.

الفول وصحة الكبد

يحتوي الفول على كميات كبيرة مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل نسبة الدهون، ولكن، الإكثار في استهلاكه يزيد من الضغط على الكبد ويؤدي إلى تراكم الدهون.

الفول و الكلى

يتحول البيورين الموجود في الفول إلى حمض اليوريك، والذي قد يتراكم في الكلى ويتسبب في تكون حصوات، فضلا عن، زيادة العبء على الكلى.

الفول والقولون

يحتوي الفول على ألياف صعبة الهضم، والتي قد تسبب الانتفاخ والغازات والإمساك عند تناولها بكميات كبيرة.

كما يزيد استهلاكه خطر الإصابة بتهيج القولون وزيادة أعراضه.

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