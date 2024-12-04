احذر 5 أعراض تكشف الإصابة بـ فقر الدم

كتب – سيد متولي

يحدث فقر الدم عندما لا يتمكن الجسم من إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، ما يتسبب في انخفاض عدد الهيموجلوبين في الدم.

وبحسب موقع thehealthsite، إليك 5 أعراض تكشف الإصابة بفقر الدم، وهي:

ضيق التنفس

انخفاض خلايا الدم الحمراء في الجسم يسبب نقص الأكسجين، ما قد يسبب ضيق التنفس.

التعب

التعب المستمر أحد علامات فقر الدم، ويحدث لأن أنسجة الجسم لا تتلقى ما يكفي من الأكسجين

الدوخة

الشعور بالدوار أو الدوخة بشكل متكرر علامة على فقر الدم.

برودة اليدين والقدمين

برودة اليدين والقدمين قد تكشف فقر الدم، إذ أن خلايا الدم الحمراء مسؤولة عن الحفاظ على درجة حرارة الجسم طبيعية، لكن عند انخفاضها قد تشعرون بالبرودة أكثر من المعتاد.

شحوب أو اصفرار الجلد

شحوب ملحوظ أو لون أصفر على الجلد، وخاصة في الوجه واليدين.

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