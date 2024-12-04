3 أعراض لـ شيخوخة البشرة.. قد لا تعرفهم من قبل

عادة ما تختلف أعراض الشيخوخة التي تظهر على كل شخص، ولكن هناك البعض يتساءل عن تأثيرها على مظهر البشرة في المستقبل، لذا بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، سنتعرف على أبرز الأعراض والعلاج.



على الرغم من أن الشيخوخة جزء طبيعي من الحياة، إلا أن هناك بعض التغيرات التي قد تكشف عن نوع الشيخوخة التي ستواجهها، ويمكن من خلالها اتخاذ خطوات للوقاية.



ويوضح الدكتور بريندان خونغ، الطبيب التجميلي في لندن، أن الشيخوخة تظهر عادة في 3 حالات رئيسية هي: الوجه الغارق والجلد المترهل والتجاعيد العميقة.



1- الوجه الغارق



يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الشيخوخة "ترهل الجلد في منطقة منتصف الوجه، ما يؤدي إلى فقدان الحجم وظهور فراغات حول الخدين". وقد تكون هذه العلامة مرتبطة بفقدان الكولاجين والإيلاستين في الجلد.



2- الجلد المترهل



يحدث هذا النوع من الشيخوخة عندما يبدأ الجلد في الترهل إلى الأسفل، نحو الذقن أو حتى بعيدا عن العظام، حيث يعاني الأشخاص من ترهل واضح، ما يؤدي إلى فقدان التحديد في خط الفك والرقبة.



3- التجاعيد العميقة



هذا النوع من الشيخوخة يحدث عندما تظهر الخطوط العميقة على الجبهة وحول العينين والفم، حتى وإن لم يعان الشخص من فقدان الحجم. وتظهر هذه التجاعيد في الأغلب بسبب الحركات المتكررة للوجه، مثل الابتسام أو التعبير عن المشاعر.



ويشير خونغ إلى أن العوامل الوراثية تلعب دورا رئيسيا في تحديد سرعة الشيخوخة. وإذا كان هناك تاريخ عائلي في الشيخوخة المبكرة، قد تبدأ هذه التغيرات بالظهور في وقت مبكر. كما يؤكد على أن العوامل البيئية تلعب أيضا دورا كبيرا في تسريع ظهور هذه العلامات، مثل التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتلوث والجفاف والإجهاد والتدخين والنظام الغذائي غير الصحي وقلة النوم.



وقد يشير ظهور الخطوط الدقيقة في الزوايا الخارجية للعينين إلى احتمال ظهور التجاعيد في وقت مبكر. وهذه الخطوط تظهر عند الابتسام أو التعبير عن المشاعر، ويزيد من وضوحها التعرض للأشعة فوق البنفسجية والجفاف.



وإذا لاحظت ظهور خطوط أفقية على جبهتك عند رفع حاجبيك، فقد تكون هذه بداية لظهور التجاعيد المبكرة. وهذه الخطوط تصبح أكثر بروزا مع مرور الوقت حتى في حالة الراحة.

أما إذا ظهرت بشرتك بصورة باهتة أو غير متساوية في اللون، فقد تكون هذه علامة على أنك قد تصبح أكثر عرضة للجلد المترهل أو الغارق مع التقدم في العمر.



ويشير ظهور البقع البنية أو اختلاف اللون في البشرة، خاصة على الخدين والجبهة، إلى تأثيرات التعرض للشمس أو الهرمونات، التي قد تساهم في ظهور فرط التصبغ.



ورغم أن الشيخوخة عملية طبيعية، هناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تساهم في تأخير أو تقليل آثارها:



- استخدام واقي الشمس



من الضروري استخدام واقي شمس بتركيبة 50 يوميا لحماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية التي تساهم في تسريع عملية الشيخوخة.



- مرطبات وكريمات تحفز الكولاجين

ينبغي استخدام كريمات تحتوي على حمض الهيالورونيك والببتيدات لترطيب البشرة وتعزيز إنتاج الكولاجين.

- علاج البوتوكس الوقائي

قد يساعد البوتوكس في استرخاء العضلات ومنع تكون التجاعيد العميقة، خاصة في مناطق الجبهة وحول العينين.

- التدليك اليومي للوجه

يساعد استخدام تدليك للوجه باستخدام زيوت الوجه أو المصل في تحسين مرونة البشرة وتحفيز الدورة الدموية، ما يساهم في مقاومة الترهل.

- العادات الصحية

تعد الحفاظ على وضعية الجسد الصحيحة وتقليل التوتر وشرب الماء والحصول على نوم كاف، من العوامل المهمة في الحفاظ على صحة البشرة.







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