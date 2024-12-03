مشروب سحري يخفض ضغط الدم ويقلل الإصابة بأمراض القلب.. هل تحبه؟



كتب – سيد متولي

حدد خبراء صحة القلب الأطعمة الأفضل والأسوأ لارتفاع ضغط الدم، حيث حثت أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية، فيكتوريا تايلور، الناس على تجربة مشروب معين، وهو عصير البنجر.

وأظهر البحث، الذي مولته في جامعة كوين ماري في لندن، أن أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والذين استهلكوا 250 مل يوميًا، وجد أن لديهم مستويات ضغط دم "طبيعية" بحلول نهاية الدراسة، بحسب express.

ويحذر الخبراء أيضًا من أنك إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فأنت معرض لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي يمكن أن تسبب النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

وتوضح مؤسسة القلب البريطانية أن "التأثير ناتج عن المستويات العالية من نوع من المواد الكيميائية يسمى النترات، والتي توجد بكميات كبيرة في البنجر، وغيرها من الخضروات الورقية الخضراء مثل الكرنب".

وتقول تايلور إن بعض الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة هي المثالية، في حين أن تجنب الأطعمة المالحة والسكرية والكحول هو الأفضل للمساعدة في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

وتشير الأبحاث الإضافية، التي تم تمويل بعضها من قبل مؤسسة القلب البريطانية، إلى أن عصير البنجر يمكن أن يكون مصدرًا مركّزًا للنترات، ومع ذلك، إذا لم تكن من محبيها، فيمكنك أيضًا تجربة فواكه وخضروات أخرى مثل السبانخ والكرفس والكرنب والموز والفراولة، هذه أيضًا رائعة، حيث تزودنا الفواكه والخضروات بالبوتاسيوم، والذي يمكن أن يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم.

وفي بحث آخر، حذرت مؤسسة هولاند وباريت من أن "الإفراط في تناول البنجر قد يكون خطيرا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من انخفاض ضغط الدم، لذا فمن الأفضل مراقبة كمية البنجر التي تتناولها".









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